Владимир Путин и Синдзо Абэ обсудили перспективы заключения мирного договора

Сегодня в Москве состоялись переговоры президента России и премьер-министра Японии. Встреча длилась более трех часов.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ немало времени было уделено обсуждению перспектив заключения мирного договора между двумя странами. Об этом сообщает РИА Новости.

"Разумеется, обсудили и перспективы заключения мирного договора. Этому вопросу мы с премьер-министром уделили сегодня немало времени", — сообщил президент РФ по итогам переговоров.

По его словам, сторонам предстоит кропотливая работа "по формированию условий для выхода на взаимоприемлемые решения". Путин отметил, что основная задача — обеспечить "долгосрочное и всестороннее развитие российско-японских отношений на качественном уровне".

Президент России напомнил, что диалог с Абэ по этому поводу идет несколько лет, и на встрече в Сингапуре было решено выстраивать переговорный процесс на одной из совместных деклараций СССР и Японии от 1956 года, которая "в первую очередь предусматривает заключение мирного договора".

© Sputnik / Алексей Дружинин Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Японии С. Абэ

Оценивая итоги переговоров с премьер-министром Японии, Путин заявил, что дискуссия была "очень откровенной и содержательной".

"Мне кажется, что, безусловно, этот визит пойдет на пользу развитию двухсторонних отношений и будет приближать нас к решению ключевых вопросов нашего взаимодействия", — сказал президент РФ.

Синдзо Абэ, в свою очередь, пригласил Владимира Путина в Японию на саммит "Большой двадцатки".

"В этом году нас ждет ряд важных мероприятий: передача престола от императора наследному принцу, встреча руководителей стран "Большой двадцатки". В июне мы приглашаем Владимира (Путина. — Прим. ред.) в Японию на саммит "Группы 20", — сказал премьер-министр на пресс-конференции после переговоров в Москве.

Абэ заявил, что "с нетерпением ждет" новой встречи, встречи руководителей Японии и России, а также церемонии закрытия перекрестного года.