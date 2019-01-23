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Девушка делает селфи

"Снято на iPhone": ваш снимок теперь может попасть на билборд

CC0 / pixabay
В мире
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Снимки десяти победителей будут размещены на рекламных билбордах, официальном сайте и в магазинах компании.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik.  Компания Apple запустила конкурс фотографий для пользователей iPhone XS, XS Max и XR под названием "Снято на iPhone".

Для того чтобы стать участником конкурса, необходимо опубликовать свое фото в Instagram и Twitter с хештегом #ShotOniPhone. В описании поста нужно отметить, какая именно модель смартфона Apple была использована.

Также вы можете отправить снимок на почту shotoniphone@apple.com.

Подписать его следует таким образом: "имя_фамилия_модель айфона". Прием фотографий завершится 7 февраля в 23:59 по тихоокеанскому времени (8 февраля в 10:59 по Москве). Принять участие в конкурсе могут лица старше 18 лет, не работающие в Apple и не состоящие в близком родстве с сотрудниками компании.

Снимки десяти победителей будут размещены на рекламных билбордах, официальном сайте и в магазинах компании.




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