"Снято на iPhone": ваш снимок теперь может попасть на билборд

Снимки десяти победителей будут размещены на рекламных билбордах, официальном сайте и в магазинах компании.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Компания Apple запустила конкурс фотографий для пользователей iPhone XS, XS Max и XR под названием "Снято на iPhone".

Для того чтобы стать участником конкурса, необходимо опубликовать свое фото в Instagram и Twitter с хештегом #ShotOniPhone. В описании поста нужно отметить, какая именно модель смартфона Apple была использована.

Также вы можете отправить снимок на почту shotoniphone@apple.com.

Подписать его следует таким образом: "имя_фамилия_модель айфона". Прием фотографий завершится 7 февраля в 23:59 по тихоокеанскому времени (8 февраля в 10:59 по Москве). Принять участие в конкурсе могут лица старше 18 лет, не работающие в Apple и не состоящие в близком родстве с сотрудниками компании.

Снимки десяти победителей будут размещены на рекламных билбордах, официальном сайте и в магазинах компании.