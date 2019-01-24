Выстрелы сменили стук кастрюль: Венесуэла протестует третьи сутки

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. В Венесуэле уже третьи сутки не угасают протесты, начавшиеся в ночь на понедельник, 21 января, с попытки военного мятежа, волнения охватили всю страну, сообщает РИА Новости.

Страна оказалась расколота на два лагеря – одни выступают за Николаса Мадуро, вступившего в должность президента 10 января. Другие – за Хуана Гуаидо, который 23 января заявил, что возложил на себя исполнение полномочий главы государства. Пока никто не берется предсказывать, как долго продлятся мятежные настроения в стране, но в 2017 году, когда народ Венесуэлы не согласился с отказом Мадуро признать полномочия избранного парламента, столкновения продолжались несколько месяцев.

© Sputnik / Сергей Гунеев Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы

Оппозиционный парламент граждане Венесуэлы избрали два года назад, и сразу после начала полномочий он вступил в жесткую конфронтацию с исполнительной властью. В итоге Мадуро обвинил парламент в неуважении к другим ветвям власти и передал всю полноту законодательной власти специально созванному Национальному учредительному собранию, состоящему из его сторонников.

Большинство сообщений и видео о происходящем в стране приходит через соцсети или от неправительственных организаций. Пока не было никаких данных о столкновениях непосредственно между сторонниками и противниками Мадуро, только о стычках силовых органов и протестующих.

В ход идут слезоточивый газ, огнестрельное оружие, бронетехника, горят машины и целые дома, многие улицы завалены баррикадами, собранными из мусора и старых покрышек. Каждые пару часов приходят сообщения о перестрелке в том или ином районе.

По данным СМИ, число жертв противостояния в стране возросло до 16 человек. Число арестованных в ходе протестов в Венесуэле, по сообщениям правозащитников, составило 218 человек.

До сих пор продолжает поступать информация о стычках и столкновениях в различных районах Каракаса с применением огнестрельного оружия и даже гранат, причем обеими сторонами – и протестующими, и силовиками.

Посольство США в Венесуэле предупредило американских граждан, что протесты в латиноамериканской стране могут продолжиться до конца недели. В американском посольстве отметили, что госслужащим США разрешено перемещаться только в нескольких районах Каракаса. Также к ним обратились с просьбой 24 января оставить своих детей дошкольного и школьного возраста дома.

Интересы России в Венесуэле могут пострадать в случае смены власти в этой стране, считает заместитель руководителя центра США, Канады и стран Латинской Америки Российского института стратегических исследований (РИСИ) Дмитрий Бурых. Эксперт подчеркнул, что он во многом организован третьими странами - США и некоторыми государствами Латинской Америки.

По мнению Бурых, многое теперь будет зависеть от того, как себя поведут венесуэльские власти, пойдут ли они на какие-то компромиссы.

"Это будет зависеть от политической воли самого Мадуро. Пока я не вижу признаков того, что он готов пойти на какие-то уступки, сдать свои позиции. В его распоряжении есть целый арсенал средств для того, чтобы купировать ситуацию", - отметил Бурых.

Он подчеркнул, что многое в Венесуэле будет зависеть от того, чью сторону займут силовики, но пока трудно прогнозировать, какие средства и методы будут использовать противники действующих властей для того, чтобы обрести сторонников в среде вооруженных сил.