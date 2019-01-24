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Пожилая аргентинка за год покрыла все тело татуировками - видео

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Не все способны за один год сделать столько татуировок. Тем более, в 87 лет.

Все тело 87-летней Сусаны Аспиунса покрыто татуировками, все они "набиты" всего за год.

Впервые в тату-салон аргентинка зашла в конце 2017 года.




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