Пожилая аргентинка за год покрыла все тело татуировками - видео

Все тело 87-летней Сусаны Аспиунса покрыто татуировками, все они "набиты" всего за год.
Впервые в тату-салон аргентинка зашла в конце 2017 года.
Не все способны за один год сделать столько татуировок. Тем более, в 87 лет.
Все тело 87-летней Сусаны Аспиунса покрыто татуировками, все они "набиты" всего за год.
Впервые в тату-салон аргентинка зашла в конце 2017 года.
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