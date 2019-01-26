Из болельщиков в мигранты: сколько нелегалов осталось в РФ после ЧМ по футболу

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Порядка 5,5 тысячи иностранных граждан, приехавших на чемпионат мира по футболу в июне 2018 года по паспорту болельщика, остались на территории России нелегально.
Об этом сообщил замруководителя миграционного управления МВД России Андрей Краюшкин, передает РИА Новости.
По его словам, они будут выдворены к концу марта.
Краюшкин отметил, что по состоянию на 31 декабря прошлого года таких нелегальных граждан было в стране чуть более 12 тысяч, но работа с ФСБ позволила сократить эту цифру до 5,5 тысячи.
Всего же в период проведения футбольного события по специализированной карте зрителя в РФ въехало 650 тысяч иностранных граждан.
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Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В финале встретились сборные Франции и Хорватии. В результате победу в нем одержали французы со счетом 4:2.