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Футбольные болельщики чемпионата мира по футболу 2018 на Красной площади в Москве, 2018 год

Из болельщиков в мигранты: сколько нелегалов осталось в РФ после ЧМ по футболу

© Sputnik / Cyril Kallinikov
В мире
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Все въехавшие в Россию имели при себе паспорт болельщика, однако потом решили задержаться на неопределенный срок.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik.  Порядка 5,5 тысячи иностранных граждан, приехавших на чемпионат мира по футболу в июне 2018 года по паспорту болельщика, остались на территории России нелегально.

Об этом сообщил замруководителя миграционного управления МВД России Андрей Краюшкин, передает РИА Новости.

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По его словам, они будут выдворены к концу марта.

Краюшкин отметил, что по состоянию на 31 декабря прошлого года таких нелегальных граждан было в стране чуть более 12 тысяч, но работа с ФСБ позволила сократить эту цифру до 5,5 тысячи.

Всего же в период проведения футбольного события по специализированной карте зрителя в РФ въехало 650 тысяч иностранных граждан.

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Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В финале встретились сборные Франции и Хорватии. В  результате победу в нем одержали французы со счетом 4:2.




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