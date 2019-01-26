Женщину укусил длиннющий питон, спрятавшийся в унитазе - фото

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Австралийка Хелен Ричардс пострадала от нападения ромбического питона, когда пыталась воспользоваться туалетом, сообщает ВВС.

Инцидент произошел в городе Брисбен, штат Квинсленд, в доме ее родственников, у которых она гостила.

По словам Ричардс, она почувствовала укол на своей коже, когда села на унитаз.

"Я подпрыгнула с приспущенными штанами, чтобы увидеть виновника произошедшего. Я увидела, что животное с длинной шеей, похожее на черепаху, уползает обратно", — объяснила она.

Фото: JASMINE ZELENY - ВВС Питона достают из унитаза

Пострадавшая закрыла крышку унитаза, поставив сверху горшки с растениями.

Вскоре на место ЧП приехал профессиональный ловец змей, который и объяснил, что Хелен укусил питон. Змею вынесли из дома и отпустили в ближайший ручей.

Скорее всего, змея заползла в ванную комнату в поисках воды, ведь в Австралии сейчас очень жаркая погода, от которой страдают многие животные.