Конец эпохи: умер автор "Шербурских зонтиков" Мишель Легран

Причина смерти композитора пока не называется. Ему было 86 лет.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Известный французский композитор, пианист, певец Мишель Легран скончался в субботу, 26 января, в возрасте 86 лет.

Об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на его пресс-атташе.

Легран — автор одной из самых продаваемых записей инструментальной музыки, которую он выпустил всего в 22 года (I Love Paris).

Всемирную известность Леграну принес саундтрек к картине "Шербурские зонтики" с Катрин Денев, вышедшей в 1964 году. Всего он создал более 200 композиций для фильмов.

За свою карьеру, начавшуюся около 50 лет назад, он трижды становился лауреатом престижной кинопремии "Оскар". В 1983 году он получил награду за песню, прозвучавшую в фильме "Йентл" с Барброй Стрейзанд в главной роли, а в 1968 году – за лучшую песню к фильму "Афера Томаса Крауна".

Также он пять раз становился обладателем премии "Грэмми" и один раз был удостоен "Золотого глобуса".