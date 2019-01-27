Хачапури признали памятником культурного наследия Грузии

Грузия должна популяризовать хачапури, чтобы как можно больше людей в мире узнали об этом блюде.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии присвоило хачапури статус "нематериального памятника культурного наследия страны", сообщает Sputnik Грузия.

Соответствующий указ 22 января подписал генеральный директор Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Николоз Антидзе.

"Хачапури - один из важнейших компонентов грузинской кухни. Это визитная карточка грузинской кулинарной культуры и составная часть рациона питания и грузинского ритуала. Присвоение указанному элементу статуса памятника нематериального культурного наследия можно считать механизмом его охраны", - говорится в указе.

Грузия должна популяризовать хачапури, чтобы как можно больше людей в мире узнали об этом блюде, отмечено в указе.

Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии функционирует в стране с 2008 года. Согласно конвенции ЮНЕСКО 2003 года об охране нематериального культурного наследия, агентство призвано регистрировать и сохранять, исследовать и популяризировать образцы нематериальной культуры своей страны.

Ранее статус нематериального памятника культуры в Грузии был присвоен знаменитому грузинскому застолью, многовековой традиционной технологии выдерживания вина в квеври (большие глиняные сосуды для вина), сорту грузинской пшеницы, грузинскому народному медицинскому знанию и традициям его применения, а также всем трем видам грузинской письменности и грузинской борьбе.