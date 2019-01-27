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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Захарова прокомментировала выделение Германией 12 миллионов евро блокадникам

© Sputnik / Евгения Новоженина
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России подчеркнула, что выбор адресатов для выплат не должен зависеть от их национальности.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Решение правительства Германии выделить 12 миллионов евро блокадникам Ленинграда не означает закрытие вопроса об индивидуальных выплатах Берлина, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, выбор адресатов для выплат не должен зависеть от их национальности, сообщает РИА Новости.

Мария Захарова напомнила, что ранее Берлин выплатил компенсации в объеме 2,5 тысячи евро только блокадникам-евреям в рамках ответственности Германии за холокост.

Ранее стало известно, что немецкое правительство выделит 12 миллионов евро на улучшение условий госпиталя для ветеранов и создание германо-российского центра встреч. Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас поддержали этот шаг.

Помимо этого, планируется создать германо-российский центр встреч для российской и немецкой общественности, а также для людей, переживших блокаду Ленинграда, в Санкт-Петербурге.

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Теги:
Германия, Великая Отечественная война, блокада Ленинграда



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