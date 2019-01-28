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Первая леди Сирии Асма Асад борется с раком

Первая леди Сирии Асма Асад борется с раком

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С раком молочной железы 43-летняя жена Башара Асада борется с августа 2018 года: первым этапом лечения был курс химиотерапии.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Первая леди Сирии Асма Асад перенесла операцию по удалению раковой опухоли, сообщает ABC News.

С раком молочной железы 43-летняя жена Башара Асада борется с августа 2018 года: первым этапом лечения был курс химиотерапии.

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Публикация от The First Lady Asma al Assad (@asmaalassad)

"Госпожа Асма Асад продолжает лечение от злокачественной опухоли. Операция на груди, проведенная в военном госпитале, увенчалась успехом", — сообщила пресс-служба канцелярии сирийского президента.

О том, что Асме Асад диагностировали рак груди, стало известно в начале августа 2018 года. Первая леди Сирии сама обратилась к народу и рассказала о своей болезни – это случилось 9 августа, на следующий день после того, как она начала проходить курс лечения от рака молочной железы.

"Я часть народа, научившего мир стойкости, силе и противостоянию трудностям. Моя решимость проистекает из вашей решимости и стойкости всех прошедших лет", — говорилось в ее обращении в Twitter.

Тот факт, что Асма Асад приступила к первому этапу терапии, канцелярия президента не скрывала: уже 8 августа в официальном Twitter ведомства появилось соответствующее сообщение. Оно было проиллюстрировано фотографией, на которой Асма Асад вместе со своим мужем Башаром Асадом сидит в кресле в процессе получения внутривенных вливаний.

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Публикация от The First Lady Asma al Assad (@asmaalassad)

Напомним, что в качестве первой леди Сирии Асма Асад быстро завоевала любовь народа. Как и полагается первой леди страны, она увлеченно занималась благотворительностью — помогала организациям, поддерживающим жителей сельской местности и людей с ограниченными возможностями, боролась за права женщин и заботилась об образовании для детей.

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Публикация от The First Lady Asma al Assad (@asmaalassad)




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