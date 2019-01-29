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Из Узбекистана в соседнюю республику приплыл трехметровый питон - фото

© Sputnik / Андрей Соломонов
В мире
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Змею обнаружили местные жители села Жеке-Мисте на границе Узбекистана с Кыргызстаном.

ТАШКЕНТ, 29, — Sputnik. Жители кыргызского села Жеке-Мисте выловили в Ферганском канале, берущем начало в Узбекистане, огромного питона.

Как сообщают местные СМИ, длина змеи составляет три метра, а ширина – 20 сантиметров.

© Фото: turmush
Питона обнаружили в Кыргызстане

Люди стали гадать, откуда питон мог взяться на территории ЦА, однако точку в этом вопросе поставил сельский ветеринар Мамат Тажибаев.

По его словам, он приплыл по каналу из Узбекистана.

"Кто–то в соседней республике разводит змей для продажи. Но когда питон умер, его просто кинули в воду", - объяснил он.

Так или иначе, но мужчины, выловившие такое чудо и опубликовав фото, стали настоящими звездами Сети.

Теги:
Происшествие, Кыргызстан, Узбекистан



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