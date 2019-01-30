Создан первый в мире халяльный браузер для мусульман

Браузер способен защитить пользователей от контента, который не соответствует исламским ценностям.

ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. В Малайзии представили первый в мире халяльный интернет-браузер SalamWeb, передает Bloomberg.

Пользователям халяльного браузера доступен только отфильтрованный контент: без порнографии, азартных игр, рекламы алкоголя и прочих запрещенных в исламе вещей.

Кроме того, браузер составляет подборку новостей для мусульман и уведомляет о времени начала намаза.

"Мы помогаем мусульманам по всему миру открывать, подключаться и участвовать в онлайн-среде, приспособленной к их образу жизни", — заявили в компании.

Разработчики уверенны, что им удастся приобщить к своему браузеру 10% от всех мусульман в мире.