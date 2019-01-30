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Российского сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний

© Sputnik / Илья Питалев
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За лишение сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова неприкосновенности члены Совета Федерации проголосовали единогласно.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Следственный комитет России подтвердил, что сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков задержан прямо в зале заседаний Совета Федерации.

"После лишения Советом Федерации неприкосновенности сенатора Арашукова следователями СК РФ совместно с СЭБ ФСБ он был задержан в рамках расследуемого уголовного дела", - сообщает СК РФ в WhatsApp.

Как ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на источник в Совете Федерации, Арашукову предъявлены обвинения в организации убийства двух человек и причинении тяжкого вреда здоровья третьему, а также организации ОПГ в республике в 2010 году.

Сообщалось, что Арашукова задержали прямо в зале заседаний. Трансляция из зала для прессы прервалась за пять минут до начала заседания. За лишение сенатора Арашукова неприкосновенности члены Совета Федерации проголосовали единогласно.




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