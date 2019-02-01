В Кизляре сгорели два торговых центра

Пожар удалось ликвидировать на площади 7 тысяч квадратных метров, пострадавших нет.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. При пожаре в дагестанском Кизляре сгорели два торговых центра, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городской администрации.

"Сгорели два здания - это торговые центры "Планета люкс" и "Союз". Кроме того, пострадали несколько маленьких магазинов, которые расположены возле них", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, причины пожара пока не известны.

"Автостанция, которая находится рядом с горящими зданиями, работает в нормальном режиме. Никто не пострадал", - отметила она.

По данным МЧС, пожар удалось ликвидировать на площади 7 тысяч квадратных метров, никто не пострадал.