Эксперт: США решили выйти из ДРСМД после потери преимущество в ракетах над РФ

Сохранение этого договора было для США важно, пока у России не появились ракеты средней дальности морского и воздушного базирования, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. США решили выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), когда поняли, что потеряли преимущество над Россией в ракетах средней дальности морского и воздушного базирования, сказал РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон 2 февраля приостановит выполнение ДРСМД и начнет процедуру выхода из договора.

"Понятно, что США уже давно подбираются к этому договору, с тем чтобы от него отказаться. Разговоры об этом начались еще при предыдущей администрации", - сказал Рогулев.

По словам эксперта, сохранение этого договора было для США важно, пока у России не появились ракеты средней дальности морского и воздушного базирования.

"Когда подписывался Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, у Соединенных Штатов сохранялись ракеты морского и воздушного базирования - "Томагавки" у них были с начала 1980-х годов. Они не затрагивались договором. У Советского Союза некоторые суда были вооружены ракетами морского базирования, но их было немного. Поэтому этот договор давал Соединенным Штатам преимущество", - рассказал он.

Как только у России появились появились подобные ракеты и они были испытаны в Сирии, активизировался процесс выхода США из договора.

"Так что речь, конечно, не о ракете 9М729, которую они пытаются в качестве предлога выставить. Дело в том, что он просто стал невыгоден Соединенным Штатам", - подчеркнул Рогулев.

США не планируют размещать ядерное оружие в Европе после выхода из договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил высокопоставленный представитель администрации США.

"Мы соблюдали этот договор более 31 года. Уйдет время на то, чтобы решить, какие вооружения будут размещены… Что мы точно знаем, так это то, что сегодня мы рассматриваем только неядерные варианты", - сказал он журналистам.

Он также отверг предположение, что США стремятся к гонке ядерных вооружений.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729, которая вызывает у Вашингтона подозрения, была испытана на разрешенную договором дальность.

AP Photo / J. David Ake Сокрушительный удар по стабильности: США заявили о выходе из ДРСМД

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что американская сторона не предоставила свидетельств того, дальность полета ракеты нарушает ДРСМД. США отказались принять участие в брифинге, на котором общественности впервые была продемонстрирована эта ракета, и потребовали ее уничтожить. Эту меру Вашингтон считает необходимой для сохранения договора. Прошедшие обсуждения ДРСМД в Пекине между представителями МИД РФ и госдепартамента США закончились безрезультатно.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.