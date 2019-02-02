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Мусульмане обвинили бренд кроссовок из-за надписи на подошве

Мусульмане обвинили Nike из-за надписи "Аллах" на подошве

© Instagram
В мире
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ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. В Интернете появилась петиция против Nike с требованием отозвать партию кроссовок, на подошве которых содержится арабская надпись "Аллах".

Бойкот против спортивного бренда поддержали более девятнадцати тысяч человек.

"Логотип на подошве будет стоптан и испачкан в грязи или нечистотах. Это возмутительно и чудовищно — размешать имя Бога на ботинке. Это бестактно и чрезвычайно оскорбительно для всех мусульман и исповедующих ислам. Ислам учит состраданию, доброте и справедливости по отношению ко всем людям", — написала автор петиции.

Представители Nike опубликовали официальное заявление, в котором подчеркнули, что бренд "уважает все религии и воспринимает любые опасения со всей серьезностью".

Они также отметили, что любые совпадения были непреднамеренны. 

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Публикация от BPEAR MAGAZINE (@bpearmagazine)




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