Мусульмане обвинили Nike из-за надписи "Аллах" на подошве

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. В Интернете появилась петиция против Nike с требованием отозвать партию кроссовок, на подошве которых содержится арабская надпись "Аллах".

Бойкот против спортивного бренда поддержали более девятнадцати тысяч человек.

"Логотип на подошве будет стоптан и испачкан в грязи или нечистотах. Это возмутительно и чудовищно — размешать имя Бога на ботинке. Это бестактно и чрезвычайно оскорбительно для всех мусульман и исповедующих ислам. Ислам учит состраданию, доброте и справедливости по отношению ко всем людям", — написала автор петиции.

Представители Nike опубликовали официальное заявление, в котором подчеркнули, что бренд "уважает все религии и воспринимает любые опасения со всей серьезностью".

Они также отметили, что любые совпадения были непреднамеренны.