Состояние Марка Цукерберга выросло на 6 миллиардов долларов

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. За последний несколько дней состояние основателя Facebook Марка Цукерберга выросло на 6,2 миллиарда долларов и теперь оценивается в 65,6 миллиарда. Благодаря этому он поднялся с седьмой на пятую строчку рейтинга самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index, сообщает Bloomberg.

На протяжении последних 15 месяцев возглавляет список глава Amazon Джефф Безос. В среду, 30 января, Facebook отчиталась об итогах прошлого года. Так, чистая прибыль компании выросла на 39% и составила 22,1 миллиарда долларов, а совокупная выручка стала больше на 37%, увеличившись до 55,8 миллиарда.

После этого акции компании подорожали на 11%, что стало крупнейшим однодневным ростом за три года.