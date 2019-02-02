17:10 02 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.09
  • EUR9568.89
  • USD8384.94
Поиск
Создатель крупнейшей мировой социальной сети Facebook Марк Цукерберг

Состояние Марка Цукерберга выросло на 6 миллиардов долларов

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
Получить короткую ссылку
33 0 0

Цукерберг занял пятую строчку рейтинга самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. За последний несколько дней состояние основателя Facebook Марка Цукерберга выросло на 6,2 миллиарда долларов и теперь оценивается в 65,6 миллиарда. Благодаря этому он поднялся с седьмой на пятую строчку рейтинга самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index, сообщает Bloomberg.

На протяжении последних 15 месяцев возглавляет список глава Amazon Джефф Безос. В среду, 30 января, Facebook отчиталась об итогах прошлого года. Так, чистая прибыль компании выросла на 39% и составила 22,1 миллиарда долларов, а совокупная выручка стала больше на 37%, увеличившись до 55,8 миллиарда.

После этого акции компании подорожали на 11%, что стало крупнейшим однодневным ростом за три года. 

Теги:
деньги, Facebook



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мировые селебрити, которые примерили хиджаб
Невеста сменила шикарное белое платье на костюм динозавра
Невеста сменила шикарное белое платье на костюм динозавра
Уровень безработицы в Узбекистане
Безработица в Узбекистане: в каких регионах ситуация хуже всего

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054