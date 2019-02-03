Умер рэпер Децл

В официальной группе ВКонтакте сообщили о гибели артиста Децла. Отец Кирилла также написал в своем Facebook, что его сына больше нет в живых.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Знаменитый российский рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) умер от остановки сердца, сообщается в официальной группе исполнителя "ВКонтакте". Как раз в эту ночь музыкант играл свой диджей-сет в Ижевске. Местные поклонники засняли последний вечер Децла.

"Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами", - говорится в сообщении.

Отец Кирилла также написал в своем Facebook, что его сына больше нет в живых.

Напомним, Децл - российский рэп-исполнитель. Его дебютный альбом "Кто? ты" (2000) входит в число самых продаваемых альбомов в России, с тиражом более миллиона экземпляров.