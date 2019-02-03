Боксер Томмазоне сделал предложение девушке после проигрыша - видео

Даже после проигрыша боксер весь день принимает поздравления, а его невеста светится от счастья.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Итальянский боксер Кармине Томмазоне сделал предложение руки и сердца девушке после того, как проигрл мексиканцу Оскару Вальдесу в титульном бою в США, сообщает USA Today.

Carmine Tommasone comes away from the night as a winner as well. Congratulazioni, Carmine! #AlvarezKovalev2 pic.twitter.com/nRC4u3F47y — Top Rank Boxing (@trboxing) 3 февраля 2019 г.

Томмазоне проиграл Вальдесу техническим нокаутом в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) в полулегком весе, который проходил в пригороде Далласа Фриско. В четвертом раунде боя 34-летний итальянец дважды побывал в нокдауне.

После окончания боя он сделал предложение своей девушке и подарил ей кольцо.

Поражение от Вальдеса стало первым для Томмазоне на профессиональном ринге, на его счету 19 побед (5 - нокаутом).