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Итальянский боксер Томмазоне сделал предложение девушке после проигранного боя

Боксер Томмазоне сделал предложение девушке после проигрыша - видео

© Instagram
В мире
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Даже после проигрыша боксер весь день принимает поздравления, а его невеста светится от счастья.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Итальянский боксер Кармине Томмазоне сделал предложение руки и сердца девушке после того, как проигрл мексиканцу Оскару Вальдесу в титульном бою в США, сообщает USA Today.

Томмазоне проиграл Вальдесу техническим нокаутом в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) в полулегком весе, который проходил в пригороде Далласа Фриско. В четвертом раунде боя 34-летний итальянец дважды побывал в нокдауне.

После окончания боя он сделал предложение своей девушке и подарил ей кольцо.

Поражение от Вальдеса стало первым для Томмазоне на профессиональном ринге, на его счету 19 побед (5 - нокаутом).

Теги:
Италия, Невеста, Видео, Бокс



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