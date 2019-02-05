Беременная на девятом месяце балерина поразила всех своими танцами - видео

За один день кадры с балериной набрали почти 3 миллиона просмотров и тысячи комментариев, однако были и те, кто не совсем хорошо отзывались о балерине.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Беременная балерина поразила весь мир своим видео, на котором она показывает сногсшибательные движения, которые большинство женщин не могут сделать, даже без огромного живота.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Garner (@jennifer.garner) 29 Янв 2019 в 2:22 PST

Американская актриса Дженнифер Гарнер выложила в своем Instagram видео, которое вдохновило женщин по всему миру. За один день кадры с балериной набрали почти 3 миллиона просмотров и тысячи комментариев.

"Я поражена до глубины души! На 39-неделе беременности я обычно прошу мужа помочь мне подняться, залезть в душ и ношу ботинки на несколько размеров больше", - пишет женщина под видео.

"Я бы все отдала за то, чтобы быть такой же сильной во время беременности", - рассуждают дамы.

Однако были и те, кто не совсем хорошо отзывались о балерине.

"Ее ноги выглядят больными и фиолетовыми. Мне кажется, этими движениями она может навредить малышу. Ужасно, когда в погоне за лайками в Instagram некоторые забывают о самом главном - о здоровье", - пишет одна из девушек.

"Это слишком опасно - она же может упасть!".

"Ребята, это подушка! Она не беременна", - предположила одна из подписчиц.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maia Makhateli/მაია მახათელი (@maiamakhateli) 18 Мар 2017 в 3:42 PDT

На самом деле грузинская балерина Майя Макетели, танцующая в Амстердаме, действительно беременна. В 2017 году на последнем месяце беременности она также снимала видео, на которым делала много красивых па.

Более того, на девятом месяце прошлой беременности она посещала все тренировки.