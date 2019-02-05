Беременная на девятом месяце балерина поразила всех своими танцами - видео

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Беременная балерина поразила весь мир своим видео, на котором она показывает сногсшибательные движения, которые большинство женщин не могут сделать, даже без огромного живота.
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Американская актриса Дженнифер Гарнер выложила в своем Instagram видео, которое вдохновило женщин по всему миру. За один день кадры с балериной набрали почти 3 миллиона просмотров и тысячи комментариев.
"Я поражена до глубины души! На 39-неделе беременности я обычно прошу мужа помочь мне подняться, залезть в душ и ношу ботинки на несколько размеров больше", - пишет женщина под видео.
"Я бы все отдала за то, чтобы быть такой же сильной во время беременности", - рассуждают дамы.
Однако были и те, кто не совсем хорошо отзывались о балерине.
"Ее ноги выглядят больными и фиолетовыми. Мне кажется, этими движениями она может навредить малышу. Ужасно, когда в погоне за лайками в Instagram некоторые забывают о самом главном - о здоровье", - пишет одна из девушек.
"Это слишком опасно - она же может упасть!".
"Ребята, это подушка! Она не беременна", - предположила одна из подписчиц.
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На самом деле грузинская балерина Майя Макетели, танцующая в Амстердаме, действительно беременна. В 2017 году на последнем месяце беременности она также снимала видео, на которым делала много красивых па.
Более того, на девятом месяце прошлой беременности она посещала все тренировки.
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