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Неон и использованные платья: главные свадебные тренды 2019 года

Неон и использованные платья: главные свадебные тренды 2019 года

© Nouba
В мире
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Sputnik Узбекистан составило список главных трендов 2019 года, которые понадобятся вас для создания своей самой стильной церемонии.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Приближается 14 февраля, а это значит, что грядет время бесконечных свадеб. Каждый год в мире появляются новые тренды, в том числе и на свадебные церемонии, ведь каждый хочет самую необычную, самую модную и красивую свадьбу.

Sputnik Узбекистан составило список главных трендов 2019 года, которые понадобятся вас для создания своей самой стильной церемонии.

Букет из антуриама

По словам флористов, все больше невест выбирают в свои свадебные букеты антуриумы. В этом году они ожидают самый большой спрос на эти цветы.

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Публикация от New England Flower Co (@neflowerco)

 

Треугольные арки

В этом году все устали от обычных арок. По статистике, все больше парочек выбирают треугольные арки.

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Публикация от Wedding Vibes (@wed_vibes)

Черный - новый черный

Если это выездная вечерняя церемония, но тут, без сомнения, выбор современных мужчин падает на черный цвет. 

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Публикация от N_atelye_baku (@n_atelye_baku)

Оттенки синего

Также, по словам дизайнеров, многие стали все больше обращаться к синему цвету. Особенно, на летних свадьбах.

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Публикация от EdwinGaufrès (@edwingaufres)

Акцент на костюм жениха

В 2019 году все взгляды должны быть устремлены не только на невесту, но и жениха. По словам дизайнеров, пара должна соответствовать друг другу: если у невесты шикарное и необычное платье, то жених должен выглядеть точно так же.

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Публикация от Badass Bride (@badassbrides)

Твист-кольца

В этом году большую популярность приобрели так называемые твист-кольца.

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Публикация от Lucinda Newton (@luonejewellery)

Использованные свадебные платья

Новый тренд - заказывать свадебное платье, которое кто-то уже надевал. Те невесты, которые заботятся об экологии, а также о своем кошельке, заказывают дизайнерские платья секнд-хэнд на 80 процентов дешевле, чем в официальных магазинах.

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Публикация от Stillwhite (@stillwhite)

Неоновая свадьба

Хит этого года - неоновые вывески и все, что с ними связано.

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Публикация от Nouba (@nouba_blog)

Цветные бомбочки

Чем ярче будет свадьба в этом году - тем лучше!

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Публикация от Wedding photographer UK (@smith_imaging)

Теги:
Instagram, фото, Тренды, жених, Невеста, свадьба



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