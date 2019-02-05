Неон и использованные платья: главные свадебные тренды 2019 года

Sputnik Узбекистан составило список главных трендов 2019 года, которые понадобятся вас для создания своей самой стильной церемонии.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Приближается 14 февраля, а это значит, что грядет время бесконечных свадеб. Каждый год в мире появляются новые тренды, в том числе и на свадебные церемонии, ведь каждый хочет самую необычную, самую модную и красивую свадьбу.

Sputnik Узбекистан составило список главных трендов 2019 года, которые понадобятся вас для создания своей самой стильной церемонии.

Букет из антуриама

По словам флористов, все больше невест выбирают в свои свадебные букеты антуриумы. В этом году они ожидают самый большой спрос на эти цветы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от New England Flower Co (@neflowerco) 28 Фев 2018 в 2:42 PST

Треугольные арки

В этом году все устали от обычных арок. По статистике, все больше парочек выбирают треугольные арки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Wedding Vibes (@wed_vibes) 30 Дек 2017 в 5:58 PST

Черный - новый черный

Если это выездная вечерняя церемония, но тут, без сомнения, выбор современных мужчин падает на черный цвет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от N_atelye_baku (@n_atelye_baku) 26 Авг 2016 в 9:51 PDT

Оттенки синего

Также, по словам дизайнеров, многие стали все больше обращаться к синему цвету. Особенно, на летних свадьбах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EdwinGaufrès (@edwingaufres) 16 Сен 2017 в 3:28 PDT

Акцент на костюм жениха

В 2019 году все взгляды должны быть устремлены не только на невесту, но и жениха. По словам дизайнеров, пара должна соответствовать друг другу: если у невесты шикарное и необычное платье, то жених должен выглядеть точно так же.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Badass Bride (@badassbrides) 4 Фев 2019 в 3:22 PST

Твист-кольца

В этом году большую популярность приобрели так называемые твист-кольца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lucinda Newton (@luonejewellery) 15 Мар 2018 в 3:37 PDT

Использованные свадебные платья

Новый тренд - заказывать свадебное платье, которое кто-то уже надевал. Те невесты, которые заботятся об экологии, а также о своем кошельке, заказывают дизайнерские платья секнд-хэнд на 80 процентов дешевле, чем в официальных магазинах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stillwhite (@stillwhite) 8 Ноя 2018 в 2:10 PST

Неоновая свадьба

Хит этого года - неоновые вывески и все, что с ними связано.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nouba (@nouba_blog) 2 Мар 2018 в 1:43 PST

Цветные бомбочки

Чем ярче будет свадьба в этом году - тем лучше!