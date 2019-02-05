Неон и использованные платья: главные свадебные тренды 2019 года

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Приближается 14 февраля, а это значит, что грядет время бесконечных свадеб. Каждый год в мире появляются новые тренды, в том числе и на свадебные церемонии, ведь каждый хочет самую необычную, самую модную и красивую свадьбу.
Sputnik Узбекистан составило список главных трендов 2019 года, которые понадобятся вас для создания своей самой стильной церемонии.
Букет из антуриама
По словам флористов, все больше невест выбирают в свои свадебные букеты антуриумы. В этом году они ожидают самый большой спрос на эти цветы.
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Треугольные арки
В этом году все устали от обычных арок. По статистике, все больше парочек выбирают треугольные арки.
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Черный - новый черный
Если это выездная вечерняя церемония, но тут, без сомнения, выбор современных мужчин падает на черный цвет.
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Оттенки синего
Также, по словам дизайнеров, многие стали все больше обращаться к синему цвету. Особенно, на летних свадьбах.
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Акцент на костюм жениха
В 2019 году все взгляды должны быть устремлены не только на невесту, но и жениха. По словам дизайнеров, пара должна соответствовать друг другу: если у невесты шикарное и необычное платье, то жених должен выглядеть точно так же.
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Твист-кольца
В этом году большую популярность приобрели так называемые твист-кольца.
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Использованные свадебные платья
Новый тренд - заказывать свадебное платье, которое кто-то уже надевал. Те невесты, которые заботятся об экологии, а также о своем кошельке, заказывают дизайнерские платья секнд-хэнд на 80 процентов дешевле, чем в официальных магазинах.
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Неоновая свадьба
Хит этого года - неоновые вывески и все, что с ними связано.
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Цветные бомбочки
Чем ярче будет свадьба в этом году - тем лучше!
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