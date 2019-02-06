Фалафель, инвалиды и равенство: стало известно, какими будут новые смайлики

Среди новых смайликов вы найдете инвалидные коляски, собак-поводырей, протезы, индуистский храм и многое другое.

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Unicode представил новую версию Emoji, в которой расширил число вариантов существующих эмодзи, а также добавил новые. В 2019 году организация в том числе сделала упор на инклюзивности и людях с ограниченными возможностями, сообщает Mashable.

Появились смайлы с новыми животными, включая ленивца, фламинго и орангутана. А также новая еда: фалафель, вафли, коробки с соком и лук.

Среди новых смайликов вы найдете инвалидные коляски, собак-поводырей, индуистский храм и многое другое.

Новые эмодзи станут доступны пользователям в течение нескольких месяцев. Анонс Unicode означает, что организация утвердила смайлы и разослала их разработчикам систем, таким как Apple, Google, Samsung и Microsoft. Теперь компании должны самостоятельно внести изменения в список эмодзи на платформах.