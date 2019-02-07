Бегемот атаковал туристку и затащил ее под воду – шокирующая история

Животное атаковало американку прямо в день ее рождения. ПО счастливой случайности она осталась жива, однако сильно повредила ногу.

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Жительница американского города Тампа (штат Флорида) поделилась историей, как ей удалось пережить нападение бегемота, когда она праздновала своей день рождения.

Чудесную историю спасания опубликовал портал Inside Edition.

© Sputnik / Макс Ветров В кубанском цирке львица чуть не оторвала голову трехлетней девочке - видео

Свой 37 день рождения Кристен Ялдор (Kristen Yaldor) решила отметить в Африке. Женщина вместе с мужем каталась на каноэ по реке в Зимбабве. Неожиданно лодку атаковал бегемот.

Животное подобралось снизу и подбросило каноэ в воздух, и Кристен упала за борт.

Оказавшись в воде, она поплыла к берегу, но бегемот атаковал ее, схватив за ногу и потащив на дно.

Женщина поняла, что второго шанса спастись у нее не будет, поэтому она отчаянно схватила бегемота между челюстями и стала высвобождать ногу.

К счастью, ей это удалось. Однако животное сильно повредило женщине бедро, и в какой-то момент Кристен думала, что умрет от потери крови. Но ее доставили в больницу и оказали всю необходимую помощь.