Бегемот атаковал туристку и затащил ее под воду – шокирующая история

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Жительница американского города Тампа (штат Флорида) поделилась историей, как ей удалось пережить нападение бегемота, когда она праздновала своей день рождения.
Чудесную историю спасания опубликовал портал Inside Edition.
Свой 37 день рождения Кристен Ялдор (Kristen Yaldor) решила отметить в Африке. Женщина вместе с мужем каталась на каноэ по реке в Зимбабве. Неожиданно лодку атаковал бегемот.
Животное подобралось снизу и подбросило каноэ в воздух, и Кристен упала за борт.
Оказавшись в воде, она поплыла к берегу, но бегемот атаковал ее, схватив за ногу и потащив на дно.
Женщина поняла, что второго шанса спастись у нее не будет, поэтому она отчаянно схватила бегемота между челюстями и стала высвобождать ногу.
К счастью, ей это удалось. Однако животное сильно повредило женщине бедро, и в какой-то момент Кристен думала, что умрет от потери крови. Но ее доставили в больницу и оказали всю необходимую помощь.