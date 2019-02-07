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Бегемот атаковал туристку и затащил ее под воду – шокирующая история

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В мире
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Животное атаковало американку прямо в день ее рождения. ПО счастливой случайности она осталась жива, однако сильно повредила ногу.

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Жительница американского города Тампа (штат Флорида) поделилась историей, как ей удалось пережить нападение бегемота, когда она праздновала своей день рождения.

Чудесную историю спасания опубликовал портал Inside Edition.

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Свой 37 день рождения Кристен Ялдор (Kristen Yaldor) решила отметить в Африке. Женщина вместе с мужем каталась на каноэ по реке в Зимбабве. Неожиданно лодку атаковал бегемот.

Животное подобралось снизу и подбросило каноэ в воздух, и Кристен упала за борт.

Оказавшись в воде, она поплыла к берегу, но бегемот атаковал ее, схватив за ногу и потащив на дно.

Женщина поняла, что второго шанса спастись у нее не будет, поэтому она отчаянно схватила бегемота между челюстями и стала высвобождать ногу.

К счастью, ей это удалось. Однако животное сильно повредило женщине бедро, и в какой-то момент Кристен думала, что умрет от потери крови. Но ее доставили в больницу и оказали всю необходимую помощь.

Теги:
Происшествие, нападение, Животные, Африка



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