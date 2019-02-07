Синицы-убийцы: из-за глобального потепления птицы стали агрессивнее

После теплых зим синицы вступают в конкуренцию за гнезда с серыми мухоловками и, как правило, убивают их, чтобы получить желаемое.

ТАШКЕНТ, 7 фев - Sputnik. Британские ученые выяснили, что изменение климата становится причиной агрессивного поведения синиц, сообщает журнал Current Biology.

Выяснилось, что после теплых зим синицы вступают в конкуренцию за гнезда с серыми мухоловками и, как правило, убивают их, чтобы получить желаемое.

Исследователям удалось обнаружить более восьмидесяти мертвых мухоловок, которые стали жертвами синиц. Все убитые мухоловки были самцами (у этого вида именно они занимаются поиском гнезд).

"Если резервы сократятся, то последствия межвидовой конкуренции для населения могут стать явными, особенно после теплых зим, благоприятных для обитающих видов", — рассказал биолог Йелмер Самплониус.

Напомним, что у зимующих птиц лучше развиты когти, а отличительным качеством перелетных птиц называют выносливость и миниатюрность.