Сокровища Бактрии: когда история дороже золота

Уникальный клад, найденный советскими археологами почти полвека назад, оказался бесценным не только с материальной точки зрения, но и с научно-исторической.

Дмитрий Верхотуров, для Sputnik.

Осенью 1978 года Советско-Афганская археологическая экспедиция под руководством Виктора Ивановича Сарианиди, работавшая в Афганистане с 1969 года, вела раскопки на большом холме Тилля-тепе в трех километрах к востоку от афганского города Шибарган. Холм скрывал остатки очень древнего сооружения, укрепленной резиденции правителя. Но раскопки приняли совершенно неожиданный оборот, когда под лопатами рабочих вдруг появились золотые изделия.

Так началась почти детективная история одной из самых крупных, ценных и интересных находок за всю историю археологии - более 20 тысяч разнообразных золотых и серебряных украшений.

© Sputnik / Сарианиди Раскопки совместной советско-афганской археологической экспедиции.

Древнее золото требует мужества

Виктора Сарианиди, ушедшего из жизни в 2013 году, справедливо сравнивают с другими знаменитыми археологами, на чью долю выпали богатые находки золотых украшений: Генриха Шлимана (сокровища царя Приама в Трое) и Говарда Картера (гробница фараона Тутанхамона в Египте).

Вопреки распространенному представлению, найти золото для археолога — это не только счастье, но и большие сложности и проблемы. Археологи, которые находили золотые изделия, обычно вспоминают об этом с содроганием.

Во-первых, резко обостряется вопрос безопасности экспедиции, ибо преступники запросто могут напасть на археологов. С момента обнаружения золотых украшений ученые вели раскопки под постоянной охраной афганских солдат, оцепивших холм Тилля-тепе и готовых стрелять из автоматов на поражение. Риск был очень велик.

Во-вторых, раскопки нельзя было отложить; требовалось работать здесь и сейчас, потому что ценный и уникальный памятник мог быть просто уничтожен кладоискателями. Потому работы велись с ноября 1978 года по февраль 1979 года под дождем и снегом. Раскопы укрывали домиками из фанеры или палатками.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Секретный клад: когда озвучат подробности о найденных в Ташкенте ценностях

В-третьих, огромное количество украшений требовало очень тщательной, скрупулезной работы по расчистке и фиксации положения каждого предмета. Например, на одном из халатов было нашито около 1500 золотых бляшек. Ткань давно истлела, и только по положению бляшек можно было судить, как выглядел этот древний наряд. Сарианиди придавал большое значение тщательности работы, и его команде удалось восстановить облик древней парадной одежды. Постепенно из мешанины украшений возникали контуры манжет, рукавов, подолов, и воротников.

Четыре месяца тяжелой, трудной и изматывающей работы, в постоянном нервном напряжении и ожидании каких-нибудь инцидентов. Эта впечатляющая находка потребовала много нервов и выдержки.

Но все получилось. Ценные находки были извлечены, должным образом описаны и переданы в Национальный музей Афганистана.

Известно, что в 1992 году они были перемещены в тайное хранилище Центрального банка Афганистана. Есть версия, что хранилище было заперто пятью ключами, один из которых был у директора Национального музея Афганистана Омара Хана Массуди. Талибы пытались завладеть сокровищами, но, несмотря на все угрозы, им не удалось сломить стойкость хранителей.

В августе 2004 года хранилище было открыто тогдашними властями страны, и с тех пор украшения путешествуют по миру и выставляются в разных музеях.

Из дворца — в сокровищницу?

Холм Тилля-тепе был руинами очень древнего культового и дворцового комплекса, сооруженного, предположительно, во II тысячелетии до н.э. В основе его находилась грандиозная платформа из сырцового кирпича 28х36 метров по периметру и 6 метров в высоту. По краям платформы были сооружены стены и башни укреплений, а в центре располагался большой зал площадью около 400 квадратных метров. Первоначально это был храм, который потом, спустя около 500 лет с момента возникновения, был перестроен в резиденцию местного правителя. Этот дворец был захвачен завоевателями и сожжен. Он был завален обугленным деревом от рухнувшего перекрытия. Пожар был настолько сильным, что сырцовый кирпич спекся, а глинобитные стены были сильно прокалены.

© Sputnik / Сарианиди Раскопки в захоронении Тилля-Тепе недалеко от города Шибарган.

К тому моменту, когда в IV веке до н.э. Бактрию вторглось войско Александра Македонского, Тилля-тепе был давно заброшен. Последующие правители обосновались по соседству, на холме Емшитепе, всего в 500 метрах к западу от Тилля-тепе.

Во II веке до н.э. Греко-Бактрийское царство, основанное греками, пало под натиском кочевников, пришедших с севера. Вожди этих кочевых племен основали несколько самостоятельных владений. Один из них поселился в южной части Бактрии и сделал дворец на Емшитепе своей резиденцией. Именно с правителями этого владения были связаны золотые находки на Тилля-тепе.

На западном склоне незаселенного в течение почти 400 лет Тилля-тепе в I в. до н.э. - I в. н.э. возникло небольшое тайное кладбище. Именно на нем были обнаружены семь захоронений, шесть из которых были раскопаны. Все они были очень богаты, буквально усыпаны золотыми украшениями.

Устройство могил было очень простым: глубокая, до 2 метров, яма в остатках более древнего сооружения, внутрь которой устанавливался гроб. Затем яма перекрывалась деревянными балками, после чего могила засыпалась землей. На поверхности не оставалось никаких следов могил, они тщательно маскировались дерном. Обряд погребения был типичным для кочевников.

Сарианиди в своей книге "Храм и некрополь Тилля-тепе" (М., 1989) высказал мысль, что данное место для тайных захоронений выбрано потому, что оно было хорошо видно из дворца и его было легко охранять от посягательств. Можно предполагать, что в то время убивали всякого, кто появлялся на этом холме, во избежание попыток ограбления могил. Предосторожность более чем уместная. Это был тщательно оберегаемый секрет правящей семьи. Со временем сам факт захоронений на холме был окончательно забыт и тайные погребения дошли до наших дней в полной сохранности. Только одно из найденных погребений было нарушено колонией полевых мышей.

Окно в мир далекого прошлого

Среди раскопанных могил – пять женских и одно мужское погребение; все очень богатые. В основном, это были молодые женщины в возрасте 20-30 лет. По облику их нарядов, парадных, явно употреблявшихся во время приемов во дворце, можно однозначно судить, что это были супруги правителей. Почему они умерли, сказать трудно. Но болезни и трудные роды были типичными причинами смерти даже среди знати.

© Sputnik / Сарианиди Золотое ожерелье с вставками из бирюзы и гранатов.

Канал коммуникации с прошлым

Как на женское кладбище попал молодой мужчина, в возрасте 20-30 лет, похороненный в роскошной одежде и при оружии (железный меч и кинжал в золотой обкладке и ножнах), также сказать трудно. Можно высказать предположение, что он погиб на чужбине, его тело привезли обратно (его гроб был помещен в кожаный футляр) и его смерть по каким-то причинам скрывали.

Такие находки ценны тем, что они являются способом заглянуть в мир дипломатических отношений того времени. Сарианиди полагает, что царицы были из числа местных женщин. Но последние подношения им включали вещи, привезенные издалека, надо полагать, в качестве даров.

Среди них — китайские бронзовые зеркала, украшения и оружие с Алтая, парфянские и римские монеты, в частности, золотая монета римского императора Тиберия, отчеканенная в 16-21 годах н.э.

У правителя этого владения было не только огромное богатство (что видно из количества золотых украшений, положенных в могилы), а, стало быть, крепкая экономика и мощное войско, но и очень обширные внешнеполитические связи, охватывающие почти весь известный на тот момент мир.

© Sputnik / Евгений Епанчинцев Перевернуть руками горы: как искали и ищут золото в Узбекистане

То, что не сохранилось в письменных хрониках, донесли до нас вещи из этого небольшого тайного кладбища цариц. Правитель одного из владений кочевников, известный под именем Куджула Кадфиз, создал грандиозную Кушанскую империю, включавшую в себя территории современных Узбекистана, Таджикистана, Афганистана, Пакистана и северо-западной Индии. Эта империя переживала свой расцвет в I-II веках н.э. Правители южной Бактрии, которые и создали этот тайный некрополь, очевидно, были довольно долго самостоятельными, но потом это владение вошло в состав Кушанской империи.

© Sputnik / Сарианиди Браслет в форме бегущих антилоп с глазами из бирюзы.

В этом и состоит ценность таких находок. Они превращают скупые сообщения древних хроник в яркую и наглядную картину давно прошедшего прошлого, а часто открывают то, о чем не было известно.

К сожалению, до сих пор всемирно знаменитое золото Бактрии не выставлялось в России. Сделавший археологическое открытие Виктор Сарианиди не раз пытался организовать его выставку, но так и не сумел. Уникальные находки привозили во Францию, США, Германию, Великобританию, Канаду, Австралию. В 2017 году состоялась выставка в Китае, во Дворцовом музее в Пекине.