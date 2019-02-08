В Москве скончался легендарный актер Сергей Юрский

Любовь зрителей актер получил за роли в фильмах "Республика ШКИД", "Золотой телёнок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби".

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. В Москве в пятницу, 8 февраля, скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы театра Моссовета.

Дата прощания и похорон будет объявлена позже.

В конце декабря прошлого года СМИ писали о срочной госпитализации и тяжелом состоянии актера, однако в театре говорили, что Юрский был в больнице на профилактическом лечении.

Сергей Юрский — советский и российский актёр и режиссёр театра и кино. Он известен зрителям по ролям в фильмах "Республика ШКИД", "Золотой телёнок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби" и многих других.

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Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде в театрально-музыкальной семье. Во время войны провел несколько лет в эвакуации в Узбекистане (Андижане).

Учился на юридическом факультете Ленинградского университета. В то же время участвовал в постановках Театра-студии под руководством актрисы и педагога Евгении Карповой.

Фото: кадр из фильма "Золотой теленок" Кадр из фильма "Золотой теленок"

После третьего курса перешел в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского (ныне Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства), который окончил в 1959 году.

Фото: кадр из фильма "Любовь и голуби" Кадр из фильма "Любовь и голуби"

Еще будучи студентом был принят в Большой драматический театр (БДТ), где проработал 20 лет, после чего переехал в Москву.

В столице Юрский стал одним из ведущих актеров Театра имени Моссовета.

Фото: кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя" Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Играл и режиссировал на сцене театра "Школа современной пьесы", МХАТ им. Чехова, был занят в зарубежных постановках.

Кроме того, Сергей Юрский — один из лучших чтецов. В его репертуаре 15 литературных программ по произведениям классических и современных авторов.