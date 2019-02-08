Пара в Кувейте развелась через 3 минуты после свадьбы – в чем провинился муж

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Молниеносным разводом завершилось бракосочетание двух молодых людей в Кувейте.
Как сообщает издание The Sun, причиной столь неприятного события послужило грубое слово, которое обронил новоиспеченный муж.
На выходе из здания суда, в котором проходила церемония подписания брачного контракта, невеста споткнулась и чуть было не упала. Неловкое движение почему-то разозлило мужчину, и он, вместо того, чтобы поддержать любимую, назвал ее дурой.
Девушка расплакалась и потребовала развода. Ее просьбу сотрудники суда тут же выполнили.
Брак продлился три минуты и стал самым коротким в истории страны.
Ранее в Сети появилось видео со свадьбы, которое потрясло интернет-пользователей.
На нем запечатлен момент, когда невеста допустила в отношении своего молодого супруга на первый взгляд безобидную шутку, за которую понесла унизительное наказание.