Пара в Кувейте развелась через 3 минуты после свадьбы – в чем провинился муж

Молодожены даже не успела покинуть здание суда, в котором проводилась церемония. Их брак стал рекордным по продолжительности в стране.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Молниеносным разводом завершилось бракосочетание двух молодых людей в Кувейте.

Как сообщает издание The Sun, причиной столь неприятного события послужило грубое слово, которое обронил новоиспеченный муж.

На выходе из здания суда, в котором проходила церемония подписания брачного контракта, невеста споткнулась и чуть было не упала. Неловкое движение почему-то разозлило мужчину, и он, вместо того, чтобы поддержать любимую, назвал ее дурой.

Девушка расплакалась и потребовала развода. Ее просьбу сотрудники суда тут же выполнили.

Брак продлился три минуты и стал самым коротким в истории страны.

Ранее в Сети появилось видео со свадьбы, которое потрясло интернет-пользователей.

На нем запечатлен момент, когда невеста допустила в отношении своего молодого супруга на первый взгляд безобидную шутку, за которую понесла унизительное наказание.