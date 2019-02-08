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Невест, архивное фото

Пара в Кувейте развелась через 3 минуты после свадьбы – в чем провинился муж

© Sputnik / Владимир Вяткин
В мире
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17020

Молодожены даже не успела покинуть здание суда, в котором проводилась церемония. Их брак стал рекордным по продолжительности в стране.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Молниеносным разводом завершилось бракосочетание двух молодых людей в Кувейте.

Как сообщает издание The Sun, причиной столь неприятного события послужило грубое слово, которое обронил новоиспеченный муж.

На выходе из здания суда, в котором проходила церемония подписания брачного контракта, невеста споткнулась и чуть было не упала. Неловкое движение почему-то разозлило мужчину, и он, вместо того, чтобы поддержать любимую, назвал ее дурой.

С мужем шутки плохи: жених жестоко проучил невесту на свадьбе - видео
© Sputnik /
С мужем шутки плохи: жених жестоко проучил невесту на свадьбе - видео

Девушка расплакалась и потребовала развода. Ее просьбу сотрудники суда тут же выполнили.

Брак продлился три минуты и стал самым коротким в истории страны.

Ранее в Сети появилось видео со свадьбы, которое потрясло интернет-пользователей.

На нем запечатлен момент, когда невеста допустила в отношении своего молодого супруга на первый взгляд безобидную шутку, за которую понесла унизительное наказание.

Теги:
развод, свадьба, Кувейт



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