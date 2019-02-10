Назван топ-5 самых удобных автомобилей на российском рынке

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Эксперты портала SpeedMe выбрали пять самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке.

Первое место досталось автомобилю Volkswagen Polo — самому, по словам экспертов, востребованному в стране. Эту модель выбирают из-за ее цены и хорошего качества изготовления. Вторым стал кроссовер Mitsubishi ASX — благодаря приемлемой цене и достойному уровню комфорта. Затем идет японский седан Toyota Camry, который, как отметили специалисты, привлекает дизайном, удобством и доступной ценой.

© Sputnik / Вадим Шекун Названы самые популярные модели авто на вторичном рынке Узбекистана

Четвертую строчку занял корейский Kia Rio, который относится к B-классу и, как отмечают специалисты, выделяется экономичностью, динамикой и практичностью. Кроме того, эта модель обладает довольно привлекательным внешним видом и комфортным салоном.

Пятерку самых удобных авто замыкает кроссовер Nissan Qashqai. Эксперты SpeedMe считают, что последнее поколение модели стало более продвинутым в техническом отношении.

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