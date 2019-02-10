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Водитель автомобиля

Назван топ-5 самых удобных автомобилей на российском рынке

CC0 / Pixabay
В мире
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Отбор производился по следующим критериям: низкая цена, большое количество полезных опций и презентабельный внешний вид.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Эксперты портала SpeedMe выбрали пять самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке. 

Первое место досталось автомобилю Volkswagen Polo — самому, по словам экспертов, востребованному в стране. Эту модель выбирают из-за ее цены и хорошего качества изготовления. Вторым стал кроссовер Mitsubishi ASX — благодаря приемлемой цене и достойному уровню комфорта. Затем идет японский седан Toyota Camry, который, как отметили специалисты, привлекает дизайном, удобством и доступной ценой.

Ravon Nexia R3 на Московском Международном автосалоне
© Sputnik / Вадим Шекун
Названы самые популярные модели авто на вторичном рынке Узбекистана
Четвертую строчку занял корейский Kia Rio, который относится к B-классу и, как отмечают специалисты, выделяется экономичностью, динамикой и практичностью. Кроме того, эта модель обладает довольно привлекательным внешним видом и комфортным салоном.

Пятерку самых удобных авто замыкает кроссовер Nissan Qashqai. Эксперты SpeedMe считают, что последнее поколение модели стало более продвинутым в техническом отношении.

Ранее сервис частных объявлений OLX Авто проанализировал, какие автомобили чаще всего покупали пользователи с июля по декабрь 2018 года.

Теги:
автомобили



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