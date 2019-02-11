Лысый и бледный: пользователей Сети шокировало фото Дональда Трампа

Пост за два дня понравился 66 тысячам пользователей, а 23 тысячи человек поделилась изображением у себя в профилях. В комментариях некоторые начали выкладывать свои собственные работы.

ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Пользователь Twitter решил посмотреть, как бы выглядел президент Америки Дональд Трамп в "естественном" виде: без загара и копны начесанных волос.

Пользователь под ником Stone Cold опубликовал фотографию американского лидера, которая моментально стала вирусной.

"Я хотел посмотреть, что произойдет, если я возьму естественный цвет кожи вокруг его глаз и приложу его к остальной частям его лица. Кроме того, я решил убрать пересаженную часть волос, показав их без окрашивания. Думаю, вот как бы выглядел Дональд, будь он нормальным человеком", - написал он.

I wanted to see what would happen if I took the natural skin color from around his eyes and applied it to the rest of his face and took away the comb over and hair dye. So I guess this is what donald would look like if he was a normal man. pic.twitter.com/nnMTC1fNJc — Stone Cold (@stonecold2050) 9 февраля 2019 г.

Некоторые читатели отметили, что на новом фото Трамп поразительно похож на советского генсека. Многие провели параллель с киношным злодеем.

Прическа Дональда Трампа – одна из постоянных тем обсуждения и объект для мемов. Некоторые утверждают, что Трамп сделал пересадку волос – отсюда эти вихры на макушке. А желтоватый оттенок волос берется оттого, что президент не должным образом держит краску на волосах, а смывает ее раньше времени.

Между тем сам политик неоднократно заявлял, что носит такую прическу уже много лет и не намерен ничего менять в своем облике. Однажды он даже позволил разлохматить себя в прямом эфире, чтобы доказать, что он не носит накладку.

Другой объект обсуждения – тон лица лидера США. Эксперты предполагают, что он регулярно посещает солярий или пользуется кремами для загара.

Так или иначе, но Трамп постоянно оставляет белые круги вокруг глаз, что вызывает массы вопросов и сплетен.