Девочка и три медведя: как спасали упавшего в вольер к пандам ребенка - видео

В Сети распространилось видео, на котором маленькая девочка в Китае падает в вольер к гигантским пандам.

ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Инцидент произошел 9 февраля в исследовательском центре большой панды в китайской провинции Чэнду.

На кадрах видно, как ребенок забрался на оградительный забор и, перегнувшись через него, свалился в ров, который разделяет посетителей и животных. У вольера собралась толпа, прибежали охранники.

Сначала в ров опустили бамбуковый прут, однако 8-летняя девочка не смогла крепко держаться за него. Тогда сотрудник парка перегнулся через ограждение и протянул ей руку. После этой манипуляции, наконец, ребенок оказался спасен.

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Отметим, что произошедшая шумиха привлекла медведей – они подошли к краю рва и с интересом наблюдали за происходящим. Между тем девочка, вероятно, очень перепугалась, так как все время не сводила с медведей глаз и не выпустила из правой руки листочки. Даже когда охранник тянул ее вдоль отвесной стены, она болталась на одной руке, не желая разжать руку и выкинуть тетрадку.

К счастью, ребенок не пострадал. Гигантские панды, несмотря на свою милую внешность, все же хищные животные. И бывали случае, когда они нападали на людей. Например, в декабре 2016 года сотрудник этого же исследовательского центра для панд получил переломы обеих рук после нападения бамбукового медведя.

Заповедник панд в Чэнду – один из самых известных в мире объектов по сохранению и разведению этих животных. Ежегодно его посещают миллионы туристов из Китая и других стран мира.