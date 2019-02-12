Люди упали с трапа самолета в Барнауле - видео

Шесть человек получили ушибы и травмы, четыре из них были госпитализированы.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. В Барнауле шесть человек упали с трапа в аэропорту из-за обрушения верхней площадки, следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР уже возбудили уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СКР.

Известно, что инцидент произошел в 07:30 (3.30 мск) в международном аэропорту Барнаул им. Г.С. Титова при посадке пассажиров на борт авиакомпании "Уральские авиалинии" рейса "Барнаул-Москва".

Шесть человек получили ушибы и травмы, четыре из них были госпитализированы в городскую больницу №1 Барнаула. Между тем, Минтранс сообщает о пятерых пострадавших и троих госпитализированных.

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст.238 УК РФ)", — говорится в сообщении.

Известно, что трап, с которого упали люди, проходил проверку, согласно регламенту, в октябре 2018 года, замечаний выявлено не было.

Администрация аэропорта приносит свои извинения и гарантирует оказание всего комплекса медицинских услуг.