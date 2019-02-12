МИД РФ: США осознали необходимость прекращения войны в Афганистане

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Соединенные Штаты Америки осознали необходимость прекращения военных действий в Афганистане, заявил глава второго департамента Азии МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Об этом сообщает РИА Новости. Кабулов также отметил, что президент страны Дональд Трамп не раз об этом говорил.

"Потратили слишком много ресурсов, человеческих жизней — пора уходить. Но сказать легко, процесс трудный, — заявил Кабулов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". — Спецпредставитель Госдепартамента предпринимает титанические усилия, чтобы договориться о достойном выходе США из этой затянувшейся войны".

Также он заявил, что после ухода американцев, "которые с ИГИЛ* не воюют", по сути ничего не изменится. По словам Кабулова, есть афганские силы, которые "займутся ИГИЛ*".

"Когда все афганцы, и официальный Кабул, и талибы, достигнут мирного соглашения, им не надо будет воевать друг с другом, тогда они по-афгански займутся ИГИЛ*, и следа не останется от этой террористической организации", — добавил спецпредставитель президента РФ.

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Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко отметил, что американцы готовы начать вывод своих войск, поскольку не могут удержаться в Афганистане.

* Террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.