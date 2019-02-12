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Барби с протезом и в инвалидной коляске: какие куклы нас ждут в 2019 году

Барби с протезом и в инвалидной коляске: какие куклы нас ждут в 2019 году

Mattel
В мире
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Помимо этого, появятся Барби с дредами, с маленькой грудью и мускулистым телом.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Компания-производитель  кукол Барби Mattel объявила о новой линейке: Барби в инвалидном кресле и с протезом, сообщает Mashable.

Известно, что в новую линейку войдут более 100 разных образов. Барби с разными прическами (например, с дредами), Барби с разными телами (мускулистые, с маленькой грудью, полные).

"Мы, как бренд, можем поднять вопрос о физической недееспособности, включив в новую линию таких кукол, чтобы продемонстрировать многогранность красоты и моды", – заявил представитель Mattel.

Чтобы игрушечное инвалидное кресло соответствовало реальному, специалисты Mattel работали с экспертами детской больницы.

Кресло спроектировано также, как и для людей, которые не могут ходить, и подходит для всех кукол линейки Made to Move. К тому же к креслу будет продаваться пандус.

Барби с протезом ноги стала результатом работы компании и 13-летнего Джордана Ривза, основателя некоммерческой организации Born Just Right, которая разрабатывает креативные решения, помогающие детям с инвалидностью жить лучше.

Новая линейка кукол Барби поступит в продажу в июне 2019 года.




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