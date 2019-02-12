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Сортировка мусора на заводе по переработке отходов

Вторая жизнь мусора: в Швеции открылся уникальный магазин

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В мире
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Этот модный магазин торгует… мусором. Необычная точка торговли открылась в Стокгольме и уже стала модным объектом и центром притяжения для желающих приобрести секонд-хенд отличного качества.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Магазин секонд-хенда быть модным и приятным местом. В этом уверена хозяйка супермаркета в пригороде Стокгольма, в котором все товары - из расположенного неподалеку центра по переработке отходов.

© Фото: BBC
Мвгвзин мусора в Швеции

По словам Анны Бергстрём для нее очень важно, что покупателю было приятно здесь находиться.

Черви в сите
AP Photo/Ben Margot
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Ненужные вещи сдаются и сортируются, а затем поступают на продажу или переработку, пишет BBC.

Оборот супермаркета в 2018 году составил 1,3 млн долларов.

В торговом центре 14 специализированных магазинов, в которых продается почти всё - от одежды до инструментов для ремонта.

Магазин пользуется популярностью у людей, которым нравится блестящий мир высокой моды, но которые не могут потратить на такие вещи много денег.

© Фото: BBC
Магазин мусора в Швеции
Теги:
переработка отходов, мусор, магазин, Швеция



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