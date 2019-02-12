Вторая жизнь мусора: в Швеции открылся уникальный магазин

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Магазин секонд-хенда быть модным и приятным местом. В этом уверена хозяйка супермаркета в пригороде Стокгольма, в котором все товары - из расположенного неподалеку центра по переработке отходов.
По словам Анны Бергстрём для нее очень важно, что покупателю было приятно здесь находиться.
Ненужные вещи сдаются и сортируются, а затем поступают на продажу или переработку, пишет BBC.
Оборот супермаркета в 2018 году составил 1,3 млн долларов.
В торговом центре 14 специализированных магазинов, в которых продается почти всё - от одежды до инструментов для ремонта.
Магазин пользуется популярностью у людей, которым нравится блестящий мир высокой моды, но которые не могут потратить на такие вещи много денег.