Госдолг США достиг нового исторического максимума

Как сообщает CNN со ссылкой на бюджетное управление Конгресса, общий госдолг США к 2028 году достигнет отметки в 96% ВВП.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Размер государственного долга США превысил отметку в $22,01 триллиона, установив исторический рекорд. Соответствующий показатель обнародован в ежедневном отчете Минфина США.

За период правления американского лидера Дональда Трампа госдолг Штатов увеличился на $2,06 триллиона, с $19,95 триллиона, пишет Associated Press. Одна из главных причин роста - снижение налогов в декабре 2017 года.

Бюджетное управление Конгресса США предполагает, что в текущем финансовом году дефицит составит $897 миллиардов, что на 15,1% больше прошлогоднего дисбаланса в $779 миллиардов.