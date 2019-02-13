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У меха нет будущего: его продажу запретят в Лос-Анджелесе с 2021 года

У меха нет будущего: его продажу запретят в Лос-Анджелесе с 2021 года

© AP Photo / Eric Risberg
В мире
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Закон, который вступит в силу 1 января 2021 года, касается одежды из натурального меха, ювелирных украшений и аксессуаров из него.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. В Лос-Анджелесе приняли закон, полностью запрещающий продажу и производство одежды и аксессуаров из натурального меха, сообщает РИА Новости.

"Эта малопонятная и бесчеловечная практика должна прекратиться сегодня. Мы громко и ясно заявляем: у меха нет будущего в Лос-Анджелесе", - написал в своем Twitter-аккаунте в связи с принятием закона его автор, член городского совета Боб Блуменфилд.

Закон, который вступит в силу 1 января 2021 года, касается одежды из натурального меха, ювелирных украшений и аксессуаров из него.

Со вступлением закона в силу Лос-Анджелес станет крупнейшим городом США, где действует такое ограничение на продукцию из меха. Ранее аналогичные меры были предприняты в Сан-Франциско и Западном Голливуде.

Инициатива о введении запрета была озвучена в сентябре, затем прокурор города подготовил постановление, которое во вторник одобрил городской совет.

 

Теги:
запрет, Лос-Анджелес, США, мех



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