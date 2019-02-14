Допился: британец показал жуткие последствия употребления энергетиков

Молодой человек выпивал более 40 банок энергетиков в неделю.

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Студент из Великобритании сломал себе четыре зуба и серьезно повредил остальные из-за пристрастия к энергетикам, пишет Daily Mail.

Парень выпивал около 45 банок вредного напитка в неделю: хотел быть в тонусе, чтобы успешно учиться в колледже. Спустя семь месяцев у него неожиданно обломились четыре передних зуба, когда он всего лишь попробовал откусить яблоко.

Отправившись на прием к стоматологу, молодой человек узнал, что у него испорчены все зубы. А чтобы хоть как-то привести полость рта в порядок, 21-летнему студенту потребуется установить 24 пломбы и зубных протеза.

Как отмечает Daily Mail, причиной этого стало чрезмерное содержание сахара в энергетиках. В частности, в банке такого напитка объемом 0,5 литра содержится в среднем 54 грамма сахара, тогда как дневная норма для человека составляет порядка 30 граммов.

Напомним, в декабре верхняя палата парламента Узбекистана одобрила поправки в законодательство, предусматривающие запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним.