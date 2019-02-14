Как не попасть впросак при выборе цветов для любимых

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Цветы — универсальный подарок любой женщине, но при выборе букета стоит учитывать несколько правил. Так, дарить красные цветы девушке можно только в том случае, если к ней есть сильные чувства, а белые — далеко не лучший выбор для дам в возрасте, пишет РИА Новости.

"Ориентируйтесь на свой вкус и помните, что лучше дарить цветы пастельных тонов юным девушкам, девочкам, понасыщеннее — дамам в возрасте. Букет для юных девочек может быть небольшим, для дам он может быть и побольше и состоять из цветов "помощнее". Женские букеты всегда должны быть округлые, а мужские — вытянутые. Мужчинам дарят букеты на юбилеи, если это представители артистических профессий, то в честь профессионального события", — рассказала педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

Ее коллега Элеонора Басманова тоже отметила, что размер и цвет букета зависят от возраста женщины. По ее словам, правила классического "цветочного" этикета рекомендуют дарить юным девушкам букеты белых, розовых цветов, "предпочтительно такие нераскрытые бутоны, закрытые и полузакрытые".

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"Что касается молодых женщин, то правила этикета различают молодую незамужнюю и молодую замужнюю. Если молодая женщина, то дарить нужно цветы с открытыми бутонами, розового или более густого оттенка. Могут быть и красные цветы, только если это замужняя девушка. Например, муж вполне и даже очень хорошо, если он подарит цветы красного цвета, это знак любви, страсти, что вполне уместно. Если женщина еще не замужем, то предпочтительнее дарить цветы розовых и пестрых оттенков", — рассказала Элеонора Басманова.

По мнению эксперта, дамам в возрасте не стоит дарить белые цветы, лучше выбирать яркие, пестрые.

"Известно, что белые цветы могут быть траурными, вот для пожилых женщин никак не подходят цветы белого цвета. А, скажем, оранжевых, пестрых, ярких контрастных оттенков очень подходят", — отметила Басманова.

Если женщина, мама или бабушка любят цветы в горшке, то их тоже можно дарить, добавила она.

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