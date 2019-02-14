Как не попасть впросак при выборе цветов для любимых

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Цветы — универсальный подарок любой женщине, но при выборе букета стоит учитывать несколько правил. Так, дарить красные цветы девушке можно только в том случае, если к ней есть сильные чувства, а белые — далеко не лучший выбор для дам в возрасте, пишет РИА Новости.
"Ориентируйтесь на свой вкус и помните, что лучше дарить цветы пастельных тонов юным девушкам, девочкам, понасыщеннее — дамам в возрасте. Букет для юных девочек может быть небольшим, для дам он может быть и побольше и состоять из цветов "помощнее". Женские букеты всегда должны быть округлые, а мужские — вытянутые. Мужчинам дарят букеты на юбилеи, если это представители артистических профессий, то в честь профессионального события", — рассказала педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.
Ее коллега Элеонора Басманова тоже отметила, что размер и цвет букета зависят от возраста женщины. По ее словам, правила классического "цветочного" этикета рекомендуют дарить юным девушкам букеты белых, розовых цветов, "предпочтительно такие нераскрытые бутоны, закрытые и полузакрытые".
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"Что касается молодых женщин, то правила этикета различают молодую незамужнюю и молодую замужнюю. Если молодая женщина, то дарить нужно цветы с открытыми бутонами, розового или более густого оттенка. Могут быть и красные цветы, только если это замужняя девушка. Например, муж вполне и даже очень хорошо, если он подарит цветы красного цвета, это знак любви, страсти, что вполне уместно. Если женщина еще не замужем, то предпочтительнее дарить цветы розовых и пестрых оттенков", — рассказала Элеонора Басманова.
"Известно, что белые цветы могут быть траурными, вот для пожилых женщин никак не подходят цветы белого цвета. А, скажем, оранжевых, пестрых, ярких контрастных оттенков очень подходят", — отметила Басманова.
Если женщина, мама или бабушка любят цветы в горшке, то их тоже можно дарить, добавила она.
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