Владимир Путин сурово накажет за создание ОПГ

Лицо, которое занимает "высшее положение в преступной иерархии", наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу проект закона по ужесточению уголовной ответственности за создание ОПГ и участие в ней, которая подразумевает лишение свободы вплоть до пожизненного заключения, сообщает РИА Новости.

"Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации в целях ужесточения уголовной ответственности за создание преступного сообщества (преступной организации) и руководство таким сообществом (такой организацией), за участие в преступном сообществе (преступной организации)", - говорится в пояснительной записке.

Лицо, которое занимает "высшее положение в преступной иерархии", наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей.

Помимо этого, законопроектом исключается возможность применения условного осуждения.

Вместе с тем, лицо, ранее состоявшее в ОПГ, но покинувшее его или ведущее сотрудничество с правоохранительными органами в целях раскрытия преступной деятельности от уголовной ответственности освобождается.