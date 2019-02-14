Лучший бомбардир "Бутырки": чем закончился матч в СИЗО с участием Мамаева

Российский футболист Павел Мамаев, арестованный в октябре 2018-го года, поучаствовал в первом в истории России матчу в СИЗО, который заключенные посвятили любимым женщинам.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Арестованный российский футболист Павел Мамаев забил 7 из 15 голов в первом в истории России футбольном матче в СИЗО, сообщает РИА Новости.

Матч прошел на снегу в рамках положенной заключенным ежедневной прогулки. Он состоял из двух таймов по 20 минут в формате "6 на 6". Мамаев сыграл за обе команды. Футболист ни разу не выходил на поле после ареста в октябре прошлого года.

По данным ФСИН, именно Мамаев предложил назначить игру на 14 февраля, когда во всем мире отмечают День всех влюбленных. Эту игру он и другие заключенные посвятили своим любимым женщинам. Футболист выразил надежду, что его жена увидит этот матч в записи.

Футбольный матч с участием П. Мамаева в СИЗО © Sputnik / Григорий Сысоев

Футбольный матч с участием П. Мамаева в СИЗО © Sputnik / Григорий Сысоев 1 / 2 © Sputnik / Григорий Сысоев Футбольный матч с участием П. Мамаева в СИЗО

Матч в "Бутырке", по данным ФСИН, стал первой в истории России игрой между заключенными в СИЗО. Этот опыт планируют в будущем распространить на всю страну, чтобы жители тесных камер имели возможность заниматься подвижным спортом - футболом, волейболом, теннисом.

Игра прошла на оборудованной во дворе "Бутырки" спортивной площадке, которая на самом деле является большим прогулочным двором.

Мамаев забил свой первый гол уже на третьей минуте матча. Всего до перерыва за команду в оранжевых манишках он отличился трижды, а во втором тайме, играя за команду "зеленых", забил еще четыре гола.

© Sputnik / Григорий Сысоев Футбольный матч с участием П. Мамаева в СИЗО

В итоге было забито 15 мячей, матч завершился со счетом 8:7.

Также находящийся в "Бутырке" профессиональный футболист Александ Кокорин не участвовал в игре по состоянию здоровья - у него травма ноги.

© Sputnik / Владимир Астапкович Воли не видать: суд вынес новое решение по делу Кокорина и Мамаева

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Первый произошел, по данным следствия, около 8.30 мск, когда несколько мужчин у гостиницы "Пекин" напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины.

Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где несколько человек из нее избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.