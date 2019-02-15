Япония хочет отменить визы для россиян

Япония готова пойти навстречу России в вопросе отмены виз в том числе и в надежде на то, что это создаст благоприятный климат на переговорах по мирному договору.

ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. Совсем скоро россиянам будет проще оказаться в Японии - для жителей РФ отменят визы, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Санкэй", которая ссылается на источники в правительстве.

Отмечается, что условием для путешествия в Японию без визы станет заблаговременная регистрация загранпаспорта в посольстве или консульствах Японии в РФ. Система предусматривает безвизовое посещение Японии сроком не более 90 дней. При условии соблюдения некой определенной продолжительности путешествия турист из России сможет посетить Японию неоднократно.

По данным агентства, Япония готова пойти навстречу России в вопросе отмены виз в том числе и в надежде на то, что это создаст благоприятный климат на переговорах по мирному договору.

Этот вопрос будет рассматриваться Министерством юстиции и полиции с точки зрения пресечения нарушения трудового законодательства и охраны правопорядка, поэтому срок введения системы пока не определен. В то же время издание отмечает, что вопрос об отмене виз может быть включен в повестку дня переговоров министров иностранных дел двух стран в Мюнхене.

Гражданам Японии открыт безвизовый въезд в 193 страны, в том числе и в Узбекистан. В Японию без виз могут въехать представители только одной трети от этого числа - из 68 стран.