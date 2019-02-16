Сестра экс-главы МИД Британии разделась в прямом эфире - видео

Коллеги Джонсон, снявшую блузку, встретили ее действия смехом, некоторые в студии даже покраснели.

ТАШКЕНТ, 16 фев - Sputnik. Журналистка и сестра бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона Рейчел сорвала с себя блузку прямо в прямом эфире Sky News из-за Brexit.

Джонсон заявила, что "сейчас трудно сделать так, чтобы твой голос по поводу Brexit услышали".

Ведущая похвалила преподавательницу Кембриджского университета Викторию Бейтман, устроившую "голый протест" во время двух эфиров для того, чтобы привлечь внимание к проблеме выхода Британии из ЕС.

Джонсон заявила, что решила последовать ее примеру — просто чтобы убедиться, что ее мнение тоже заметят. После этого 53-летняя журналистка сняла с себя шелковую блузку. Соведущие Джонсон встретили ее действия смехом, некоторые в студии покраснели.

Напомним, Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года. В январе парламент страны отверг достигнутое британским правительством и ЕС соглашение по Brexit из-за недовольства прописанными в нем условиями по решению проблемы ирландской границы. После этого британский премьер Тереза Мэй возобновила переговоры с Евросоюзом.