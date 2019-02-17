Мать, у которой пять: как выжить с пятерняшками

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Оксана Коблецкая из Одессы и ее муж всего лишь хотели младшего братика для дочери Алисы, но оказалось, что женщина ждет сразу пятерых детей.

Сначала для Оксаны, которой на тот момент было уже 37 лет, новость о многолодной беременности стала шоком.

"15 января 2016-го года я пошла на плановое УЗИ. Все было как у всех: голый живот, гель и датчик. Но когда доктор начала смотреть в экран, у нее сильно изменилось лицо, и я очень испугалась. Помню как она начала вслух считать количество плодов и приговаривала, что за такое мне должны подарить дом у моря", - вспоминала потом женщина.

Врач ясно увидела на мониторе сразу пять плодов. Рождение пятерняшек без искусственного оплодотворения -очень редкое явление. На примерно 55 миллионов беременностей приходится один такой случай.

"Я не могла осознать, что это происходит со мной. Мне казалось, что я в сюрреалистическом сне и вот-вот проснусь. Помню, врачи меня успокаивали, доноси хотя бы до 900 грамм, а там выходим. У меня Алиса была 3900!!! А тут в 4 раза меньше! ", - рассказала Кобелецкая.

На сроке 30 недель и 3 дня на УЗИ ориентировочный вес каждого плода высчитали в 1200 грамм. А еще спустя три дня с помощью кесарева сечения на свет появились Денис, Дарья, Владислав, Александра и Давид.

"Первые месяцы после рождения малышей был как марафон. Сцеживания каждые три часа, реанимации, больница, боли после кесарева с одной стороны и большое внимание, очень непривычное для меня", - поделилась многодетная мать.

От государства она получила в подарок квартиру, а навестить малышей приезжал лично президент Украины Петр Порошенко.

Брак Оксаны и ее мужа распался, поэтому всех шестерых детей она теперь воспитывает одна с помощью своей мамы. Однако женщина не унывает и активно ведет страницу в Instagram, на которой делится фотографиями и видео из жизни пятерняшек и их старшей сестренки Алисы, а заодно делится опытом и дает полезные советы о том, как выстроить быт многодетной семьи.

По словам Оксаны, быть мамой пятерняшек значит привыкнуть к тому, что на улице все смотрят на семью "как на цирк или парад". Зато она точно уверена, что ее жизнь уже никогда не будет скучной.