Мать, у которой пять: как выжить с пятерняшками

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Оксана Коблецкая из Одессы и ее муж всего лишь хотели младшего братика для дочери Алисы, но оказалось, что женщина ждет сразу пятерых детей.
Сначала для Оксаны, которой на тот момент было уже 37 лет, новость о многолодной беременности стала шоком.
"15 января 2016-го года я пошла на плановое УЗИ. Все было как у всех: голый живот, гель и датчик. Но когда доктор начала смотреть в экран, у нее сильно изменилось лицо, и я очень испугалась. Помню как она начала вслух считать количество плодов и приговаривала, что за такое мне должны подарить дом у моря", - вспоминала потом женщина.
Врач ясно увидела на мониторе сразу пять плодов. Рождение пятерняшек без искусственного оплодотворения -очень редкое явление. На примерно 55 миллионов беременностей приходится один такой случай.
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У всех есть коллаж "до и после", а у меня нет! Непорядок 🤨 Но так как плоским животом я тогда похвастаться не могла, так как было не до живота, поэтому коллаж #почесноку. Вот честно, восхищаюсь теми, кто в первые месяцы не забивает на себя и не растворяется в кормлении, коликах и цвете какашек🤷. У меня это было похоже на мучительное вспоминание, когда голову последний раз помыла и быстрое заглатывание всего сьедобного что попалось под руку🤦. И да, я буду периодически вас доставать сентиментальными воспоминаниями как это было. Ведь первое фото сделано как раз примерно 2 года как! Честно признайтесь кто как я забывал первые месяцы после рождения смотреть в зеркало и банально причесаться? Или на самом деле это были самые легкие месяцы? Ведь что там, ребенок ест да спит 😉 #odessafive #28недель #29недель #коллаж #одесскаяпятерка #одесскаяпятерка_беременность #роды
"Я не могла осознать, что это происходит со мной. Мне казалось, что я в сюрреалистическом сне и вот-вот проснусь. Помню, врачи меня успокаивали, доноси хотя бы до 900 грамм, а там выходим. У меня Алиса была 3900!!! А тут в 4 раза меньше! ", - рассказала Кобелецкая.
На сроке 30 недель и 3 дня на УЗИ ориентировочный вес каждого плода высчитали в 1200 грамм. А еще спустя три дня с помощью кесарева сечения на свет появились Денис, Дарья, Владислав, Александра и Давид.
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2 года! 2 года назад я в это время лежала в операционной и прислушивалась к малышам. Как их состояние, все ли кричали(до сих пор в этом не уверенна) Жаль, что тогда не хватило сил записать все по свежим следам. Все было настолько сумбурно, что я часто не понимала что вообще происходит. Помню только, что девочкам-беременюшкам в чат Вайбере писала - "пипец, меня кровит", -"кажется схватки начинаются. Уже с периодичностью в минуту" -"Пришла врач, будут кесарить сейчас" Жаль в Вайбере это не сохранилось 🙄 Но оглядываясь назад, могу сказать что стало легче. Ведь в те минуты я даже не представляла что меня ждёт. Переживала за их жизнь, здоровье, даже не могу передать сколько всего тогда было разных страхов и опасений. Как меня за эти два года они постепенно покидали. Когда все дети родились живы и стабильны. Когда они задышали, когда начали есть. Когда выписали из реанимации, когда постепенно начали набирать вес все лучше и лучше. Когда выписали из больницы, когда все с новым и новым обследованием снимали диагнозы свойственные глубоко недоношенным. Подняли головы, поползли, сели, встали, пошли и наконец побежали. И это все умножить на 5 🤪. А сколько всего впереди! Но нам с одной стороны всего 2, а с другой АЖ УЖЕ 2! И так приятно полюбоваться на них ещё таких крох😘 ПС Не уверена что буду успевать отвечать на все поздравления которые уже сыпятся. Поэтому просьба оставлять в комментариях здесь 👇 Фотограф @maria_shimchik #odessafive #quintuplets #одесскаяпятерка #деньрождение #2года
"Первые месяцы после рождения малышей был как марафон. Сцеживания каждые три часа, реанимации, больница, боли после кесарева с одной стороны и большое внимание, очень непривычное для меня", - поделилась многодетная мать.
От государства она получила в подарок квартиру, а навестить малышей приезжал лично президент Украины Петр Порошенко.
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15 января 2016 года я на УЗИ узнала что беременна пятерняшками. ⠀ 15 января 2017 бывший муж буквально за сутки собрал и вывез свои вещи из квартиры и даже из дома на даче, больше не переступив нашего порога. ⠀ "До этого ньюансов не было? Звоночки ведь должны были быть" - продолжение #агдежепапа_of - ⠀ До этого накопилось ньюансов, что я собиралась подавать на развод в конце 2015 го. ⠀ "Они все такие, а что ты хотела. Он отец и твой муж, перевоспитывай! Кому ты будешь нужна, лучше ведь не найдешь. Нельзя чтобы ребенок остался без отца" - нет, это не комментарии из предыдущих постов, это слова моей мамы и практически крестной, которыми они пытались спасти наш брак. ⠀ Он уже вроде паковал вещи, так как жил на моей территории, но как то напившись позвонил моей маме и поплакался. Он же не обязан выполнять первую заповедь не жаловаться маме? (Я тогда честно выплакивалась только своей подруге и мама была не в курсе). ⠀ Нет, я не перекладываю ответственность. Если бы я подсознательно сама так не думала, они бы не смогли нас помирить, я бы настояла на своем, как в важном и принципиальном вопросе. Но видимо тогда это было ещё про любовь. ⠀ Были извинения и "ещё один шанс" и беременность как говорится с "первого раза", хоть перед этим были безрезультатные попытки в течение двух лет. ⠀ Когда узнала, то одной из первых мыслей было "это знак, что он моя половина и быть нам всю жизнь вместе". ⠀ Наверное поэтому давала шанс вновь и вновь, глотая разочарование и обиды. Но любое долготерпение должно закончиться когда есть угроза здоровью, жизни, безопасности твоей или твоих близких. ⠀ Не буду вдаваться в подробности (ни к чему это вытаскивать) но брак снова сгорел ровно в день новоселья. ⠀ Следующий месяц для меня стал адом. Сказал, что сможешь обойтись без моей мамы? Справишься с этим объемом наравне? Пожалуйста, подтверди. Я пашу, а ты почему сидишь на диване с танчиками? Обжится в новом доме, наладить уход за малышами когда ещё нет даже кухни, а посуду надо нести мыть в ванной. Болезнь мальчишек, перешедшая в пневмонию. Новость о приезде президента в гости. Всё в режиме нон стоп, но не за одно и вместе, а наперекор.
Брак Оксаны и ее мужа распался, поэтому всех шестерых детей она теперь воспитывает одна с помощью своей мамы. Однако женщина не унывает и активно ведет страницу в Instagram, на которой делится фотографиями и видео из жизни пятерняшек и их старшей сестренки Алисы, а заодно делится опытом и дает полезные советы о том, как выстроить быт многодетной семьи.
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Не прошло и два года, а я решила сделать #одесскаяпятерка_знакомство 😊. В возрасте 37 лет я родила пятерняшек. Собственно с этого начинаются все статьи о нас и интерес общественности. Событие происшедшее в Одесском областном перинатальном центре 24 июня 2016 года, окрестили медицинской сенсацией. По статистике вероятность зачатия естественным путем и благополучного вынашивания пятерняшек приблизительно в одном из 85 миллионов случаев (так утверждают СМИ, сама не считала). Впервые в Украине на свет одновременно появились две пары однояйцевых близнецов -Денис и Владислав, а также Дарья и Александра. Ну и Давид естественно (куда без него). До этого я была инженером -аналитиком, находилась в отпуске по уходу за первым ребенком -Алисой, которой ко времени рождения пятерняшек исполнилось 3 года. Но после памятного УЗИ на 9ой неделе жизнь разделилась на до и после. С 12 недели и до самых родов я находилась на сохранении под постоянным наблюдением врачей. И на 31 й неделе пришлось делать екстренное кесарево, благодаря трем Светланам, трем ангелам врачам появились буквально за пару минут Денис с весом 1810, Дарья - 1190, Влад -1750, Саша -1250 и Давид - 1450. С тех пор мы стали популярны. Особенно после ньюборн фотоссесий. Почему то в прессе упоминалось как будто об одной, но на самом деле их было намного больше с разницей больше месяца. Например на этом фото малышам больше 2х месяцев уже, а первая была ещё в месяц от рождения. Сегодня нам уже исполнилось 2 года, и о нашей сумасшедшей жизни можно узнать на этой страничке. А у меня вопрос к читающим : откуда узнали про нас? (Сми, соцсети, знакомые или ещё что) Может есть актуальные вопросы, темы для дальнейших постов? (Да я ни секунды не хитрая😜) #odessafive #quintuplets #quints
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"Дети мои, вы где? ...Вам что плохо?" © Саша ⠀ И на моей улице бывает праздник. - напомню про сердечко Саше😊- Сегодня вспомнила, что как раз Саша первой сказала первое слово. Не то "иди-иди" не то "отойди" мать, достала с этой сьемкой, не то ещё что. И было это в солидном возрасте 9 месяцев. Вскоре подклюсились и остальные. Денис с "баба" и Даша с "куку". Давид как то сразу выдал несколько слогов на разный лад. (Про Влада помню, но что он выдал я не помню, вот что значит не записать). ⠀ И вот в солидном возрасте 2'7 Саша довольно сносно и пончтно разговаривает. Пусть слова выговаривает с заминкой и медленно, но предложениями длинными и слова употребляет сложные без сокращений. Стишки, песни может расскажет, если захочет. Прям гордость распирает 😊. А последние дни и Даша радует более качественным выговариванием слов. ⠀ Меня многие спрашивали, зачем мы пошли к психологу? Меня беспокоит развитие мальчиков. И если задержка Дениса с Владом обьяснима аденоидитом, то почему Давид изъясняется даже хуже старших парней, вообще не понятно. Ведь в остальном он ничуть не уступает тем же девчонкам. Он отлично и быстро все схватывает, ловко двигается, подражает действиям. А изъясняется всего несколькими слогами. Маловато будет 🤷. А так как у Алисы был очень похожий анамнез, то я решила не ждать больше 3 х, а бить тревогу сейчас и уже сегодня подключать специалистов, чтобы завтра не кусать локти. ⠀ Конечно все дети разные и все индивидуально. Может завтра он как и с первыми словами резко и сразу выдаст речь фразами(дай то Бог), а если нет? ⠀ Ну а пока наслаждаемся перлами от Саши и Даши😋. ⠀ ПС в карусели Сашины первые слова. В сторис загружу мое любимое видео с тех времён.
По словам Оксаны, быть мамой пятерняшек значит привыкнуть к тому, что на улице все смотрят на семью "как на цирк или парад". Зато она точно уверена, что ее жизнь уже никогда не будет скучной.
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Быть мамой пятерняшек -это: ⠀ 1. Калькулятор в голове все умножает на 5; 2. Даже двойная коляска кажется легкой и изящной; 3. Давно привыкли, что на вас смотрят как на цирк или парад на улице; 4. Дико завидуете в детской поликлинике людям которые пришли на прием с одним ребенком мама, папа, бабушка, дедушка и кума. И ещё все при деле; 5. Профессионально падаете на пол если один запросился на руки. Всё равно остальные через секунду сделают то же и взять всех получится только в таком положении; 6. После вопроса "у вас двойня... тройня... близнецы и как вы справляетесь" начинает дико болеть мозоль на языке; 7. А после вопроса "сами или ЭКО" начинается неконтролируемый смех и дергаться глаз; 8. Периферийное зрение развито лучше чем основное, так как привыкло контролировать пять движущихся объектов; 9. Постоянно накручиваете себя, что не додаете внимание детям. Потом смотрите как они общаются между собой и вас попускает; 10. Если ночью у вас на кровати всего пара звёздочек, то считай повезло; 11. Привыкли закупаться мешками и коробами а возвращаясь домой всего с одной торбой из Ашана чувствуете себя как после легкой прогулки; 12. Когда мама одного ребенка говорит "пора бы вам отказаться от подгузников, а вот я сняла в два и в полтора надевала только на ночь". Серьезно? И это всё ваше достижение в жизни, что вы указываете, что мне надо делать? 13. На все 200 уверена, что жизнь никогда уже не будет скучной. Но это все не точно 😉. Ph @art__di