Участник массового ДТП в США снял на видео момент столкновения авто

Оживленная трасса в США превратилась в одну сплошную пробку. Машины таранили друг друга, вылетали на обочину. Смотрите на видео, как происходил транспортный коллапс.

Участник массовой аварии на заснеженном автобане в США сумел снять на видео автомобильное ралли.

На кадрах видно, как машины одна на другой на скорости врезаются в другие автомобили, которые уже пострадали в ДТП. В результате десятки авто превратились в груду металлолома. Владельцы фур старались съезжать в кювет, чтобы миновать эпицентр события.

Видео предоставлено очевидцем Движение на трассе в Подмосковье парализовано из-за массовой аварии — видео

Серия автоаварий произошла в минувшую пятницу, 15 февраля, в штате Миссури на Среднем Западе США.

Причиной послужил обильный снегопад. К тому же температура воздуха опустилась ниже 10 градусов Цельсия, так что дорога покрылась льдом, что создало дополнительные проблемы для автовладельцев.

В результате на федеральной трассе I-70 неподалеку от города Канзас-Сити произошел транспортный коллапс – на дороге столкнулись порядка 70 автомобилей.

В настоящее время известно об одном погибшем в результате аварии, количество пострадавших уточняется.

Департамент транспорта штата Айова опубликовал видео с камеры наблюдения, расположенной на участке скоростной трассы, где произошло массовое ДТП.