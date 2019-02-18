Участник массового ДТП в США снял на видео момент столкновения авто

Участник массовой аварии на заснеженном автобане в США сумел снять на видео автомобильное ралли.
На кадрах видно, как машины одна на другой на скорости врезаются в другие автомобили, которые уже пострадали в ДТП. В результате десятки авто превратились в груду металлолома. Владельцы фур старались съезжать в кювет, чтобы миновать эпицентр события.
This is WILD pic.twitter.com/0n0LeJ4Tlx— Barstool Sports (@barstoolsports) 16 февраля 2019 г.
Причиной послужил обильный снегопад. К тому же температура воздуха опустилась ниже 10 градусов Цельсия, так что дорога покрылась льдом, что создало дополнительные проблемы для автовладельцев.
В результате на федеральной трассе I-70 неподалеку от города Канзас-Сити произошел транспортный коллапс – на дороге столкнулись порядка 70 автомобилей.
В настоящее время известно об одном погибшем в результате аварии, количество пострадавших уточняется.
Департамент транспорта штата Айова опубликовал видео с камеры наблюдения, расположенной на участке скоростной трассы, где произошло массовое ДТП.