10:26 18 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.67
  • EUR9510.03
  • USD8395.15
Поиск

Участник массового ДТП в США снял на видео момент столкновения авто

Скриншот с видео
В мире
Получить короткую ссылку
1510

Оживленная трасса в США превратилась в одну сплошную пробку. Машины таранили друг друга, вылетали на обочину. Смотрите на видео, как происходил транспортный коллапс.

Участник массовой аварии на заснеженном автобане в США сумел снять на видео автомобильное ралли.

На кадрах видно, как  машины одна на другой на скорости врезаются в другие автомобили, которые уже пострадали в ДТП. В результате десятки авто превратились в груду металлолома. Владельцы фур старались съезжать в кювет, чтобы миновать эпицентр события.

Массовое ДТП в Подмосковье
Видео предоставлено очевидцем
Движение на трассе в Подмосковье парализовано из-за массовой аварии — видео
Серия автоаварий произошла в минувшую пятницу, 15 февраля, в штате Миссури на Среднем Западе США.

Причиной послужил обильный снегопад. К тому же температура воздуха опустилась ниже 10 градусов Цельсия, так что дорога покрылась льдом, что создало дополнительные проблемы для автовладельцев.

В результате на федеральной трассе I-70 неподалеку от города Канзас-Сити произошел транспортный коллапс – на дороге столкнулись порядка 70 автомобилей.

В настоящее время известно об одном погибшем в результате аварии, количество пострадавших уточняется.

Департамент транспорта штата Айова опубликовал видео с камеры наблюдения, расположенной на участке скоростной трассы, где произошло массовое ДТП.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Матч чемпионата Узбекистана по хоккею между командами Хумо и Бинокор
Горячие матчи на холодном льду: яркие кадры хоккейного чемпионата Узбекистана
Упал и отжался: маленький каратист установил рекорд, покоривший взрослых
Животные на дороге, или Как избежать опасной встречи

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054