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День рождения гигантской панды.

Кувыркающаяся в снегу панда покорила интернет-пользователей

© AP Photo / Joshua Paul
В мире
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Видео с пандой, которая радуется снегу, не оставит никого равнодушным. Большой черно-белый медведь кувыркается и нежится на снегу.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Гигантская панда в районе Чэнду провинции Сычуань (Китай), словно малышка, наслаждается выпавшим снегом. На камеру попала ее игра на природе, когда она валяется в снегу, кувыркается и всем своим видом дает понять, что это занятие ей очень нравится.

Научно-исследовательский центр разведения панд в Китае
© Sputnik / Михаил Сербин
Девочка и три медведя: как спасали упавшего в вольер к пандам ребенка - видео

Ранее пользователи обсуждали видео, сделанное смотрителями заповедника Волун в Китае. Там малышам-пандам устроили праздник в честь китайского Нового года. Сотрудники заказника украсили их вольер и разложили там игрушки.

Это первое появление на публике одиннадцати детенышей панд, которые родились в прошлом году, никого не оставило равнодушным.

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Теги:
животные, Китай



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