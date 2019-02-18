Давка за еду: что на самом деле происходит после передачи "Поле чудес"

Многие пользователи очень удивились тому, как ведут себя гости студии: некоторые брали съестное горстями, пытаясь взять побольше, а кто-то складывал угощения в пакеты.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. В Сети появился видеоролик, демонстрирующий, что происходит с подарками после съемок передачи "Поле чудес".

Многие пользователи очень удивились тому, как ведут себя гости студии: некоторые брали съестное горстями, пытаясь взять побольше, а кто-то складывал угощения в пакеты.

Некоторым стало даже стыдно за соотечественников: "Ладно дети и бабки, но мужики, которые набирают еды...".

Напомним, что согласно многолетней традиции участники привозят ведущему Леониду Якубовичу свои домашние заготовки и выпечку, а также различные сувениры.

На кадрах, снятых в конце программы, видно, что подарки не уносят за кулисы, а оставляют для гостей студии, которые могут забрать еду с собой.