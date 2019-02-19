Прощайте, маэстро: Карл Лагерфельд умер

В последние несколько недель Карл Лагерфельд чувствовал себя очень плохо.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Умер великий дизайнер Карл Лагерфельд. Немецкому кутюрье было 85 лет, сообщает Mirror.

По данным издания, в последние несколько недель он чувствовал себя очень плохо.

В 1974 году Лагерфельд основал собственную линию — Karl Lagerfeld Impression, в 1979 году получил приглашение преподавать в Венской высшей школе прикладного искусства на должности профессора. В 1983 году стал художественным директором дома Chanel, где сначала работал над созданием коллекций прет-а-порте.

Лагерфельд основал линии KL и KL by Karl Lagerfeld. С 1987 года занялся фотографией, опубликовал несколько книг.

В 1987-1995 годах сотрудничал с крупным немецким производителем одежды Клаусом Штайльманом. В 1992-1997 годах вновь занимал должность главного модельера дома Chloé. В 1998 году открыл в Париже художественную галерею под названием Lagerfeld Gallery — Studio 7L.

Лагерфельд является большим книголюбом, владеет личной библиотекой в 300 тысяч томов. В 2000 году он основал в Париже собственный издательский дом под названием 7L и открыл одноименный книжный магазин.

В том же году он продал на аукционе Christie's часть своей коллекции книг о французском искусстве XVIII века. Модельер известен и как создатель духов. Он создал ароматы Chloé (1975), KL (1982), Jako (1997), а также аромат с запахом книги.

Карл не был женат, детей нет. После смерти от СПИДа в 1989 году его спутника жизни Жака де Башера живет один. Из прислуги в своем доме держал только домработницу, повара и шофера, которые находились в его распоряжении круглые сутки.

В 2007 году на Берлинском международном кинофестивале состоялась премьера фильма Родольфа Маркони "Секреты Лагерфельда" (Lagerfeld. Confidential), посвященного модельеру.