Путин рассказал, когда подведут первые итоги нацпроектов

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. Первые итоги работы по национальным проектам подведут в начале 2020 года на основе мнений россиян, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Глава России в нынешнем послании сделал акцент на внутреннем развитии страны.

"Именно на основе мнений, оценок граждан в начале следующего года подведем первые итоги работы по национальным проектам и сделаем соответствующие выводы о качестве и результатах работы всех уровней исполнительной власти", - сказал Путин.

Он добавил, что времени на раскачку уже нет.

"Наши задачи носят долгосрочный характер, но работать на стратегические цели необходимо уже сегодня. Время спрессовано, я уже неоднократно это говорил, и вы это прекрасно знаете. Запасов времени на дальнейшую раскачку, на утряску и увязки просто нет. Я считаю, этот период мы уже прошли", - подчеркнул президент РФ.

Раз в год Путин обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.