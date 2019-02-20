Самые дорогие невесты: во сколько обходятся корейцам узбечки

Деревенским жителям Южной Кореи не хватило свободных женщин, поэтому государство организовывает им знакомства с узбекистанками.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. Холостякам Южной Кореи приходится тратить от трех до двенадцати тысяч долларов на невест из Узбекистана. Именно узбекские невесты считаются самыми дорогими, сообщает The Straits Times.

Как пишет издание, в Южной Корее действует специальная программа для одиноких мужчин, которая направлена на то, чтобы они не переезжали из сельской местности в город только ради того, чтобы найти жену.

Напомним, что "одинокая кореянка" - это миф, так как 99% корейских женщин замужем, либо уехали в город и есть постоянный спутник.

© sputnik Узбечка сбежала из Баку на родину после 5 лет побоев от свекрови

Естественно, городским дамам не особенно интересны деревенские мужчины, поэтому государство предлагает им найти невесту за границей, выделяя брачные субсидии в размере от трех до двенадцати тысяч долларов.

За эту сумму девушки из Узбекистана могут долететь до Кореи и жить какое-то время, пока происходит знакомство с потенциальным супругом.

Известно, что 73% таких браков происходят с вьетнамками, также популярны филиппинки, жительницы Камбоджи и Китая.

Тем не менее, количество узбекистанок за последнее время только растет, ведь они считаются "самыми дорогими". Согласно исследованию, многие девушки переезжают в основном для заработка - обеспечить деньгами своих родственников.

Однако у этой истории есть и обратная сторона и даже противники таких отношений. Многие считают, что "покупка" невест приводит к гендерному неравенству и ущемлению прав человека. Согласно исследованиям Национальной комиссии по правам человека, более 40% женщин-мигрантов подвергались бытовому насилию, 68% — сексуальному. Это усугубляется и разницей в возрасте. Ведь, по статистике, женихам в среднем 43,6 года, а иностранным невестам – 25,2.

Собственно, в некоторых регионах, в случае развода таких пар, в казну придется вернуть половину суммы.