Чересчур соблазнительна: как выглядит самая сексуальная коала

Британский фотограф, путешествуя по Австралии, сделал снимок коалы на дереве. Пользователи назвали животное "самой сексуальной".

ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. В Сети появилась фотография "самой сексуальной коалы", снимок животного сделал британский фотограф Росс Лонг во время путешествия по Австралии, пишет Daily Mail.

На снимке коала сидит на дереве в обольстительной позе: спиной животное облокотилось об одну ветку, а лапу положило на другую. При этом взгляд коалы прищурен.

По словам фотографа, он наткнулся на самца коалы совершенно случайно. Животное довольно долго сидело неподвижно, поэтому Лонг просто воспользовался моментом.

"Он, безусловно, выглядел соблазнительно, словно говоря: "Я готов к действиям"", - отметил фотограф.

Пользователи Сети пришли в восторг от фотографии. Многие отметили, что это самое сексуальное животное, которое они когда-либо видели.