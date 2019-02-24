Чересчур соблазнительна: как выглядит самая сексуальная коала

ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. В Сети появилась фотография "самой сексуальной коалы", снимок животного сделал британский фотограф Росс Лонг во время путешествия по Австралии, пишет Daily Mail.
На снимке коала сидит на дереве в обольстительной позе: спиной животное облокотилось об одну ветку, а лапу положило на другую. При этом взгляд коалы прищурен.
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‘Draw me like one of your French girls, Jack. _____________________ @sonyalpha A7r iii, Sony G 70-200 f4, ISO 100, f4, 1/500sec _____________________ Disclaimer: This content is exclusively managed by Caters News. To license or use in a commercial player please contact licensing@catersnews.com or call +44 121 616 1100 / +1 646 380 1615 _____________________ #thisisqueensland #visitqueensland #discoverqueensland #queensland #brisbane #sunshinecoast #visitsunshinecoast #explorenoosa #visitnoosa #visitbrisbane #mybrisbane #animals #wildlife #lifeofaustralia #focusaustralia #iloveaustralia #seeaustralia #wildlifephotography #ig_discover_australia #ourplanetdaily #wildernessculture #theoutbound #passionpassport #exploretocreate #visualsoflife #sonyalpha #destinationearth #wonderful_places #sydney #currumbinsanctuary
По словам фотографа, он наткнулся на самца коалы совершенно случайно. Животное довольно долго сидело неподвижно, поэтому Лонг просто воспользовался моментом.
"Он, безусловно, выглядел соблазнительно, словно говоря: "Я готов к действиям"", - отметил фотограф.
Пользователи Сети пришли в восторг от фотографии. Многие отметили, что это самое сексуальное животное, которое они когда-либо видели.